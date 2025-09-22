La reacción de Meiza Aulia cuando Eza Gionino pidió referirse

Bogor, Viva – El primer juicio de divorcio entre el actor Eza gionino y su esposa, Meiza aulia Coritha, se celebró en el Tribunal Religioso de Cibinong, Bogor Regency, West Java, el lunes 22 de septiembre de 2025. La agenda realizada fue la mediación, la oportunidad para que las parejas traten de encontrar el punto medio antes de que el caso continuara hasta la siguiente etapa.

Eza Gionino llegó antes a la corte. Para la tripulación de los medios, expresó su esperanza de que su hogar que había estado funcionando durante 7 años pudiera salvarse. Afirmó querer hacer las paces con Meiza por el bien de su familia y tres hijos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin embargo, las grandes esperanzas expresadas por EZA en realidad recibieron una breve reacción de Meiza. Cuando llegó con su asesor legal, Meiza solo respondió a las preguntas sobre la referencia a oraciones cortas.

«Solo reza», dijo Meiza mientras corría a la sala del tribunal.

La breve declaración contrasta con la apertura de Eza que abiertamente quiere la paz. La actitud de Meiza luego planteó un gran signo de interrogación sobre la dirección de su matrimonio hacia adelante. ¿Todavía está abriendo oportunidades para regresar, o es genial con los pasos de divorcio?

El abogado de Meiza, Rendy Rumapea, también eligió abstenerse de explicar muchas cosas. Pidió a todas las partes que fueran pacientes esperando los resultados del proceso de mediación.

«Solo ore, veamos los resultados de la mediación», dijo Rendy.

Eza y Meiza se casaron el 22 de julio de 2018. El matrimonio que se llamaba armonioso fue bendecido con tres hijos. Sin embargo, a fines de agosto de 2025, Meiza registró oficialmente una demanda de divorcio después de que la pelea del hogar que ocurrió a principios de agosto no encontró una salida.

Esta sesión de mediación se convirtió en un momento crucial. Si ambas partes acordaron hacer la paz, la demanda de divorcio podría revocarse. Pero si no hay un punto de reunión, el juicio continuará en la etapa de evidencia.

El público ahora está esperando si la breve oración de Meiza es solo una forma de precaución, o en su lugar, la señal de que las posibilidades de referirse se están volviendo más pequeñas.