La reacción de los Seahawks ante Rashid Shaheed

Getty

El Halcones Marinos de Seattle No sólo agregaron un receptor en la fecha límite: agregaron velocidad. Seattle adquirido Rashid Shahid desde Santos de Nueva Orleans para selecciones de cuarta y quinta ronda de 2026.

Líder defensivo Jarran Reed desglosó a Shaheed como sólo él podía hacerlo: «Es increíblemente rápido». El contundente informe de exploración coincide con los datos y da pistas sobre cómo la incorporación puede estresar las coberturas rivales desde el primer momento.

La medida reúne a Shaheed con el coordinador ofensivo Klint Kubiak e inyecta una camilla explosiva en un juego aéreo que ya enfatiza a las defensas con capas, movimiento y acción de juego.

La tarjeta de presentación de Shaheed es pura velocidad. Alcanzó 21.72 mph en un touchdown de 87 yardas en la Semana 5, la velocidad más rápida registrada en una recepción de touchdown esta temporada. según las estadísticas de próxima generación de la NFL. Ese rasgo por sí solo obliga a los profundos a jugar más profundo, creando espacio para cruces, overs y rutas de opciones intermedias. También encaja con la esencia esquemática del ataque de Kubiak, que se nutre de tiros profundos de acción de juego y acumulaciones de ruta que castigan la cobertura de un solo alto.

Lo que dijeron los compañeros de equipo

Jugador de ataque Sam Darnold elogió a la directiva de Seattle por presionar para ganar ahora y expuso su plan para acelerar la química con Shaheed.

«Obviamente, John y todos los que trabajan arriba en la oficina principal harán todo lo posible para ponernos en una excelente posición para tener éxito cada día de juego», dijo Darnold a los periodistas. “Siento que hicieron precisamente eso al [adding] Rashid. Estamos muy emocionados de tenerlo. En mi caso, voy a seguir intentando conocerlo tanto como sea posible, recorrer tantas rutas como sea posible, sin lastimarme el brazo. Simplemente continúa ganando confianza y gánate esa confianza en él”.

Sam Darnold hablando sobre el juego de esta semana.

Cómo Seattle puede utilizarlo de inmediato

Despejes y publicaciones: Espere paquetes tempranos que le pidan a Shaheed correr en el tercio profundo, levantando profundos y abriendo excavaciones y cruces detrás de él. Seattle se ha apoyado en estas decisiones durante toda la temporada; ahora golpean más fuerte con una amenaza legítima de nivel 4.3 ocupando la parte superior de la defensa.

Toques de chorro y movimiento: la aceleración de Shaheed se traduce en barridos de chorro, movimiento orbital y etiquetas de juego rápido que funcionan como extensiones del juego de carrera. Esas jugadas pueden castigar a los defensores demasiado agresivos y preparar tiros de acción más adelante en las series.

Jugo de retorno del juego: Si el personal quiere inclinar la posición del campo, Shaheed aporta un valor de retorno All-Pro, dándole a Seattle yardas ocultas mientras la ofensiva lo incorpora. (Rol por determinar).

Secuenciación de la zona roja: combinar la velocidad de Shaheed con conceptos en capas (por ejemplo, un over emparejado profundo con una sentada en la línea de fondo) puede ampliar las ventanas de lanzamiento y crear oportunidades de roce cuando las defensas se comprimen.

La conclusión

Seattle pagó capital a mitad de ronda por un ajuste inmediato y limpio en el esquema que pueda cambiar la geometría de las defensas en el momento en que se alinea de par en par. Darnold planea “lanzar tantas rutas como sea posible” para mejorar el tiempo; Si esa relación encaja rápidamente, la presencia de Shaheed debería aligerar las casillas para el juego terrestre y abrir el medio intermedio para los movimientos en cadena de Seattle. En resumen: los Seahawks agregaron un acelerador exactamente en el momento adecuado, y el vestuario ya ve la diferencia. Shaheed salió al campo para su primera práctica el 5 de noviembre y los Seahawks se dieron cuenta de inmediato.