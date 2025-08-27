La reacción de la hija de Adam Thielen al comercio de vikingos lo dice todo

En la mañana del miércoles 27 de agosto, Adam Thielen saludó a su familia con las tan esperadas noticias.

Se van a casa.

Después de días de negociaciones que parecían que no se puede llegar a un acuerdo, el Vikingos de Minnesota llegó a un trato con el Panteras de Carolina Para adquirir Thielen en un intercambio que reunirá a los lagos de Detroit, Minnesota, nativo del equipo con el que pasó una década antes de mudarse a Carolina.

La familia Thielen estaba encantada, por decir lo menos.

Caitlin, la esposa de Adam, compartió un video sobre ella InstagramMostrándola diciéndole a su hija de 4 años, Cora, que volverían a Minnesota.

Cora, con una camisa de los Minnesota Twins, no pudo ocultar su sonrisa en reacción a las noticias.

«Vamos de nuevo. Minnesota». La hija de Adam Thielen está emocionada de volver a Minnesota 🥹 🎥: Life_With_Mrst a través de IG pic.twitter.com/qflscvd1ef – VikingzfanPage (@VikeDZFanPage) 27 de agosto de 2025

Pero cuando Adam llegó a casa es cuando comenzó la fanfarria.

«Nos vamos a casa, nos vamos a casa», Cantó Adam con Cora, señalando que la camisa de los Mellizos fue su amuleto de buena suerte después de días de lo que Caitlin llamó una «montaña rusa» pasados ​​unos días.

Un acuerdo se veía incierto solo 12 horas antes. Los Panthers habían lanzado Cazador Renfrow A la fecha límite de la lista de 53 hombres, lo que sugiere que Thielen sería indispensible para Carolina como veterana en una sala de receptores ancho de otro modo joven y talentoso.

Caitlin también escribió sobre ella en su historia de Instagram: «Alabado al Señor. ¡Qué montaña rusa ha sido la semana pasada. Adam eres tan fuerte y sé cuánto significa esto para ti! Skol».

Los Vikings enviaron una selección de quinta ronda y una cuarta ronda de 2027 a cambio de Thielen, una selección condicional de séptima ronda y una selección de ronda de 2027, según Tom Pelissero de NFL Network.

Thielen se ubicará como un iniciador inmediato junto a Justin Jefferson para los primeros tres juegos de la temporada con Jordan Addison Fuera durante la suspensión. Después de eso, la ofensiva de los Vikings tendrá una gran cantidad de armas para JJ McCarthyquien ha trabajado con Thielen los últimos dos veranos.

Adam Thielen elogia a JJ McCarthy después del entrenamiento de verano

Mientras que Thielen ha pasado las últimas dos temporadas en Carolina, sus raíces permanecieron en Minnesota, donde a menudo visitaba durante los meses de verano.

Ese tiempo se prestó a trabajar con McCarthy.

«Tiene todas las cosas que se necesitan para ser un jugador exitoso en esta liga, y las cosas de las que hablamos sobre cómo llegué al año trece, ya lo tiene», dijo Thielen en un Entrevista de julio con KSTP Después de hacer ejercicio con McCarthy.

Creo que hablo por la mayoría #Vikings Fans, deseando poder ver a JJ McCarthy lanzar pases a Adam Thielen los domingos este otoño. Tengo que ver a McCarthy lanzar a Thielen hoy, Thielen dice que McCarthy «Got It».@Kstpsports pic.twitter.com/va6gkvmouk – ALEC AUSMUS (@A_TWICEKSTP) 17 de julio de 2025

«Tiene consistencia, tiene esa mentalidad. Tiene todas las habilidades para poder jugar a un alto nivel. Así que estoy realmente emocionado ahora, mi segundo verano trabajando con él, para verlo tener una oportunidad, y para ver lo que hace con la oportunidad, porque lo veo. Ahora, en el campo, solo su mentalidad, y todas las cosas que me vemos a ser una gran liga de mecanicismo, y lo he estado en una gran liga, y lo he estado en una gran liga, y lo he estado en una gran liga.

Los vikingos no han terminado de hacer movimientos

The Thielen News es solo el comienzo para los vikingos que acumularon un amplio capital de capitalización la semana pasada al intercambiar Harrison Phillips, Sam Howell y Mekhi blackmon.

El receptor abierto parecía ser la mayor necesidad de abordar, pero después del acuerdo de Blackmon al Colts de IndianápolisEl esquinero es una preocupación.

Seguramente es por diseño, ya que los vikingos examinarán el cable de exención el miércoles y hará un movimiento potencial, ya sea firmando o comercio, en los próximos días.