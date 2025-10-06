La reacción de Joaquin Phoenix durante Cannes Ovation inspira cortometrajes

La creciente obsesión por el festival de cine de pie y la reacción de las estrellas se ha convertido, para algunos, se ha convertido en una fuente de ridículo. ¿Fue 12 o 13 minutos de duración? ¿Alguien famoso lloró? ¿Abracieron a alguien? ¿Algo de ello y, de manera crucial, se traducirá algo de esto en la taquilla?

Ahora, esta burla ha completado el círculo y regresó a la pantalla.

«Ovation»: un nuevo cortometraje escrito e interpretado por Escotilla -se describe como «el viaje de un actor a través de una ovación de pie interminable en el Festival de Cine de Cannes. »

Filmado en una toma continua con la cámara que nunca se enfoca en la cara de Barnett, «Ovation» muestra el asiento de estrellas adecuado del actor de su asiento a aplausos salvajes y, a través de cinco minutos de vocios y vítores casi continuos, corre la gama de emociones. Reconocimiento humilde, apreciación llorosa, molestia cansada, frustración intensa … todo está allí (y lentamente empeora). Concluye con un jab hilarantemente agudo en el estado de la industria del cine.

«El corto se inspiró al mirar Joaquín Phoenix Durante ‘Eddington’ Ovation at Cannes ‘, dijo Barnett. «Se puede decir que lo afectó y significó mucho … durante unos 45 segundos. Después de eso, supongo que su alma murió lenta e incómodamente. Si bien cualquier artista, incluido yo mismo, me encantaría tener esa reacción a algo que han creado, seguí pensando … ¿Qué haces después de que pasa ese primer minuto y mil personas todavía están mirando y aplaudiendo?

Barnett, quien recientemente envolvió un papel recurrente en «Dark Winds» de AMC y apareció en «Sunfish (& Other Stories on Green Lake), que se estrenó en Sundance este año, se le ocurrió la idea. El corto fue dirigido por Noam Kroll, y los dos se conocieron después de que Kroll eligió a Barnett en «Pet de maestros», lanzando en 2026.

Golpado durante dos horas, «Ovation» tiene un presupuesto de solo $ 50, gracias en gran parte a un equipo de dos personas (Kroll y DP Andy Chinn) y un puñado de amigos actores felices de ayudar en el último minuto.

«Ovation» sigue al cortometraje anterior de Barnett, «The Crossing Over Express», que escribió, protagonizó y codirigió con Tanner Thomason. La película se volvió viral a fines del año pasado, con una versión de larga duración ahora en desarrollo. Los gerentes de Barnett criticaron el corto, inspirado en un texto que recibió de un número desconocido con un video de su madre que había fallecido cuando tenía 17 años, en la ciudad.

Kroll, quien ha escrito y dirigido docenas de películas cortas y de largometrajes, todos utilizando tácticas no convencionales y de bricolaje, presentan el podcast cinematográfico «Show Don’t Tell».

Actualmente, Barnett está desarrollando una serie con Tim McGraw’s Down Home, una película con la carretera rota de Todd Garner y su guión de largometrajes, «Epílogo», que está siendo producida por Kate Siegel, Courtney Petakis y Brittney McDade y ejecutivo producido por Mike Flanagan, lanzó ventas en AFM. Se repite en «For All Mankind» de Apple TV+y aparecerá a continuación en «Dark Winds».