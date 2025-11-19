La reacción de Jimmy Butler ante Buddy Hield se vuelve viral en la derrota de los Warriors

El guerreros del estado dorado buscaban extender su racha ganadora el martes por la noche, pero su derrota por 121-113 ante el magia de orlando produjo algo de lo que los fanáticos todavía están hablando. En los últimos segundos del primer cuarto, Jimmy mayordomo y amigo hield Tuvo un problema de comunicación que se convirtió en uno de los momentos más divertidos del partido.

Hield cortó hacia la línea y no pudo asegurar el pase, lo que provocó una pérdida de balón y una bandeja fácil para Desmond Bane. Durante una breve parada, Butler se volvió hacia Hield y soltó una línea inexpresiva: “Nunca más te pasaré la pelota.” El momento circuló rápidamente en línea, agregando otro capítulo a la química alegre que Butler y Hield han construido desde que Butler llegó a Golden State en febrero.

A pesar del chiste, no hay nada negativo detrás. Butler y Hield han desarrollado una de las relaciones más entretenidas de la liga desde que Butler se unió a Golden State en febrero. Los dos han estado intercambiando golpes divertidos durante todo el año y le han dado a los Warriors una inyección de vida con su energía y humor. Butler incluso ha admitido que volver a disfrutar del partido era importante tras su recta final con los Miami Heat, y su vínculo con Hield ha ayudado a recuperar eso.

Los Warriors enfrentan un problema mayor cuando Steph Curry revela una nueva lesión en el tobillo

Si bien el momento Butler-Hield trajo cierta ligereza, los Warriors se alejaron con una preocupación más seria. Esteban Curry confirmó tras el partido que se torció el tobillo derecho en la primera parte, agravándose la misma zona que le molestaba ante el Espuelas de San Antonio en el enfrentamiento de la Copa NBA del viernes.

Anthony Slater de ESPN anotado en su actualización ese curry”parece muy dudoso” para el partido del miércoles contra el Calor de Miami.

Curry dijo que tendrá que ver cómo reacciona el tobillo después del vuelo y la recuperación durante la noche. “Lo modifiqué nuevamente en la primera mitad esta noche. No creo que sea ninguna locura, pero veremos cómo responde.» curry dijo.

Incluso con el problema del tobillo, Curry terminó la noche con 34 puntos en 12 de 23 tiros, incluidos 7 de 15 en triples, junto con nueve asistencias, tres rebotes y tres robos en 34 minutos..

Steph Curry se torció el tobillo derecho en el segundo partido de los Spurs y nuevamente en la primera mitad esta noche. Dijo que verá cómo responde después de volar/dormir, pero parece muy dudoso para el partido del Heat en Miami mañana por la noche.

La profundidad de los Warriors se pondrá a prueba si Curry pierde tiempo

El enfrentamiento del miércoles en Miami pone fin a la gira de seis partidos de Golden State. Si Curry no está disponible, los Warriors dependerán en gran medida de Brandin Pod Ziemia, Will Richardy Moisés Moody para manejar responsabilidades adicionales de creación de juego y puntuación.

Curry ya se ha perdido cuatro partidos esta temporada y Golden State ha tenido problemas para generar una ofensiva consistente sin él. La clasificación de la Conferencia Oeste sigue ajustada y cada partido importa, pero los Warriors saben que no pueden arriesgar la salud a largo plazo de su estrella en noviembre.

Butler hizo su parte para mantener competitivo a Golden State. terminando con 33 puntos en una eficiente noche de 10 de 16 tiros, junto con siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos.. Aún así, los Warriors no pudieron realizar suficientes paradas para cerrar la brecha.

Golden State busca impulso al finalizar el viaje por carretera

Golden State se encuentra equilibrando entretenimiento y urgencia. Las vibraciones son fuertes. Butler y Hield aportan personalidad. El curry sigue siendo de élite cuando está sano. Pero los Warriors todavía están buscando un impulso sostenido, y el tobillo de Curry sólo complica las cosas.

Por ahora, la atención se centra en Miami. Si Curry se despierta sintiéndose mejor, los Warriors tendrán la oportunidad de cerrar el viaje con una victoria estabilizadora. De lo contrario, Golden State necesitará un esfuerzo colectivo para mantenerse a flote hasta que su líder esté completamente preparado.