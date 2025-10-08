La reacción de Erick Thohir después de que la selección de Indonesia fuera humillada por Arabia Saudita

Yeda, VIVA – Presidente General del PSSI, Erick Thohirproporcionar retroalimentación después Selección Nacional de Indonesia perdió 2-3 ante Selección Nacional de Arabia Saudita en el partido de cuarta ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática. A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Erick expresó su agradecimiento por la lucha del equipo de Garuda a pesar de que el resultado final no cumplió con las expectativas.

«La selección de Indonesia tuvo que reconocer la superioridad de Arabia Saudita con un marcador final de 3-2. No fue el resultado deseado, pero la selección de Indonesia luchó lo más que pudo», escribió Erick.

Erick enfatizó que esta derrota debe servir como material de evaluación para mejorar el desempeño del equipo en el próximo partido. También pidió a los jugadores que se levanten inmediatamente y se concentren en afrontar el partido contra Irak.

«La selección nacional debe levantarse inmediatamente y concentrarse en el próximo partido contra Irak», continuó.

La carga de Erick también recibió muchas respuestas de los internautas. Algunos aficionados destacaron el desempeño de varios jugadores que se consideró que no habían tenido un desempeño óptimo, mientras que otros continuaron brindando apoyo y aliento al equipo de Garuda.

Esta derrota fue una valiosa lección para el plantel Patricio Kluivert. Se espera que Indonesia pueda parecer más sólida y efectiva en el próximo partido para que la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda siga abierta.