La reacción de Dito Ariotedjo Erick Thohir fue su sucesor como Menpora

Yakarta, Viva -Ministro de Formador de Periodo de Jóvenes y Deportes 2023-2025 Aquí ariotedjo afirmó ser aliviado de que fue reemplazado Erick thohir Como nuevo ministro que dirigió el Ministerio de Jóvenes y Deportes para el período 2025-2029.

Leer también: Erick Thohir está listo para renunciar al presidente de PSSI



«Estoy aquí aliviado porque finalmente mi sucesor es una persona en el mundo de los deportes que ya no necesita ser cuestionada», dijo Dito Ariotedjo en sus comentarios en la ceremonia de entrega del cargo de Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) RI en Yakarta, jueves.

Mientras dirigía el ministerio que manejaba asuntos juveniles y deportivos, Dito recibió muchas lecciones de Erick Thohir.

Leer también: Eri Cahyadi es optimista de que Erick Thohir avanza todos los deportes indonesios



De hecho, admitió que era una verdadera educación de Erick Thohir en el mundo de los deportes.

«Así que no tengas miedo, los estilos son similares, pero (Erick thohir) puede ser más» feroz «porque él es una persona de Lampung, si soy una persona en solitario», dijo Dito sobre la comparación de sí mismo y Erick.

Leer también: El optimismo acompañó a Erick Thohir para liderar Kemenpora



En esa ocasión, dijo Dito, mientras dirigía el ministerio, también fue apoyado por el viceministro Taufik Hidayat durante 11 meses.

Sintió que Taufik Hidayat era uno de los mejores ministros adjuntos en las filas del presidente del gabinete rojo y blanco, Prabowo Subianto, y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«Aunque tenemos opiniones diferentes, todos se completan con las discusiones. Por lo tanto, Erick debe estar agradecido por tener un viceministro que sea perpendicular y muy solidario», dijo.

Dito agregó, mientras conducía, también continuó la lucha del anterior ministro Zainudin Amali para aumentar las asignaciones de rendimiento hasta en un 70 por ciento.

Él cree que la asignación puede aumentar en un 100 por ciento en el liderazgo de Erick Thohir.

«Y también, siempre fortalecemos los recursos humanos en el Ministerio de Jóvenes y Deportes a través de la educación y la capacitación porque si los recursos en el Ministerio de Jóvenes y Deportes no son fuertes cómo hacemos que los jóvenes y los deportes sean más avanzados», dijo.

Presente en el evento, varios ex Ministro de Jóvenes y Deportes como Adhyaksa Dault (2004-2009), Andi Alfian Mallarangen (2009-2012), Agung Laksono (2012-2013), Roy Suryo (2013-2014), Zinudin Amali (2019-2023). (Hormiga)