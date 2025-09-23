La reacción de BJP a los comentarios de Rahul Gandhi sobre los combustibles de EC `desconfianza ‘: Sharad Pawar







El jefe de NCP (SP), Sharad Pawar, afirmó el martes que los líderes de BJP responden de forma rutinaria cuando el MP del Congreso Rahul Gandhi cuestiona el funcionamiento de la Comisión Electoral, alimentando la «desconfianza» en el panel de votación, informó la agencia de noticias PTI.

Respondiendo a una pregunta sobre las críticas de Rahul Gandhi a la Comisión Electoral de la India sobre el presunto «voto Chori», Pawar dijo que Gandhi y otros líderes de la oposición han planteado cuestiones clave sobre el funcionamiento del ECI, informó PTI.

«Cuando Gandhi, el líder de la oposición (en el Lok Sabha), planteó el problema en ParlamentoLa institución en cuestión debería haber tomado nota de ello. Pero lo que está sucediendo es que cuando Gandhi plantea preguntas y critica el ECI, el ECI no responde, son el BJP y sus líderes los que responden «, dijo a los periodistas.

En lugar de la Comisión Electoral, el Ministro Principal y otros líderes están respondiendo a tales asuntos, señaló el ex Ministro de la Unión.

«Al hacer esto, en realidad están contribuyendo a la desconfianza sobre el ECI, lo cual no es bueno», agregó.

Afilando su ataque sobre el tema de «Vote Chori» (robo de votación), Gandhi acusó la semana pasada al Comisionado Electoral Jefe Gyanesh Kumar de proteger a los que destruyeron la democracia, informó PTI.

Para reforzar su acusación, el líder de la oposición citó datos de dos electores de la Asamblea en Karnataka y Maharashtradonde afirmó que los votantes fueron eliminados/agregados de manera fraudulenta.

La Comisión de Lecería ha denominado las acusaciones como incorrectas y sin fundamento, y dijo: «No puede eliminar ningún voto en línea en línea por ningún miembro del público, como Gandhi concebió erróneamente».

Esto se produce después de que Rahul Gandhi celebró una conferencia de prensa en Delhi el 18 de septiembre y acusó al Comisionado Jefe Electoral, Gyanesh Kumar, de «Protección de Chors de votación». Además, alegó que el CEC es plenamente consciente de cómo está ocurriendo el fraude para eliminar y agregar votantes falsos en la lista de votantes. Dijo que tiene «10 por ciento de prueba» de que el Comisionado de elecciones Jefe Gyanesh Kumar está «protegiendo el Chors de voto (ladrones de votos)».

El líder del Congreso afirmó que un «cierto grupo de personas» está reduciendo sistemáticamente los votos de los grupos minoritarios que votan específicamente por el Congreso.

Gandhi también afirmó que hubo un intento de eliminar más de 6,000 nombres de votantes de la circunscripción de Aland en Karnataka.

«En Aland, Karnataka, 6018 votos, alguien intentó eliminar estos votos. No sabemos el número total de votos eliminados en el 2023 eleccionesPero alguien fue atrapado. Fue atrapado, por la mayoría de los crímenes, por coincidencia. Lo que sucedió fue que el oficial de nivel de la cabina notó que el voto de su tío había sido eliminado «, dijo el diputado del Congreso.

(Con entradas de PTI)





