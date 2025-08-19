La reacción de Beckham Putra después de Persib no logró lograr puntos en la sede de PersiJap

VIVA – Perseguidor Bandung debe irse a casa con las manos vacías después de caer 1-2 del anfitrión Perseguidor Jepara en la segunda semana de la Super League 2025/26 en el estadio Gelora Bumi Kartini, el lunes por la noche, 18 de agosto de 2025.

Carlos Franca anotó dos goles Persijap en el minuto 68 y Sudi Abdallah en el tiempo de lesión 90+4. Mientras tanto, el objetivo de entretenimiento de Persib estuvo presente a través del tiro de penalización de Uilliam Barros en el minuto 90+2.

Este resultado es claramente un golpe para el equipo Maung Bandung que anteriormente se dirigió a poder robar puntos completos en los juegos fuera de lugar. Beckham putra Nugraha, uno de los pilares de Persib, no pudo ocultar su decepción después del partido.

«Lamentamos con este resultado. Nos dirigimos a maximizar estos puntos y lejos», dijo Beckham en una sesión de conferencia de prensa después del partido.

Aunque decepcionado, el jugador con el número 7 fue reacio a disolverse demasiado tiempo en este mal resultado. Afirmó que el equipo debe levantarse inmediatamente y hacer la derrota de Persijap como material de evaluación.

«Esta derrota es un material de evaluación para mejor», dijo Beckham.

Persib en sí parece bastante dominante en algunos momentos, pero descuidado en minutos cruciales hace que tengan que soportar las consecuencias. El gol de gol de Barros a través del punto blanco no fue suficiente para salvar a Maung Bandung de la derrota.

Con este resultado, Persib se vio obligado a posponer sus ambiciones de ganar la primera victoria fuera de la temporada de Super League 2025/26. Beckham confirmó que él y sus compañeros de equipo limpiarían para enfrentar el próximo partido más sólidamente.