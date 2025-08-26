La reacción de Azka Corbuzier cuando descubrió que su madre estaba vendiendo hielo de su dinero

VIVA – Kalina Ocktaranny De vuelta en el foco público en el pasado. La ex esposa de Deddy Corbuzier ahora decidió vender al lado de la carretera. Se sabe que Kalina abre un negocio de cajeros de hielo.

Leer también: Dado RP50 millones de Azka Corbuzier, Kalina Ocktaranny: realmente agradecida



Curiosamente, su capital comercial se le da a su único hijo, Azka Corbuzier. Kalina afirmó recibir RP50 millones por el hijo. Luego, él usa como capital de riesgo. Entonces, ¿cómo fue la reacción de Azka cuando descubrió que su madre estaba vendiendo ES Teler? Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Azka Corbuzier y Kalina Ocktaranny Foto : Instagram/Kalinaocktaranny

Leer también: Kalina Ocktaranny vendiendo ES Teler, obtenga un capital de Rp50 millones de Azka Corbuzier



La mujer de 44 años admitió que ya le había contado a su hijo sobre su intención de abrir un negocio de cajeros de hielo.

«Te dije, desafortunadamente el dinero de Azka se usaba para negocios», dijo Kalina, notificando a su hijo citado de uno de los programas de televisión el martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: La última noticia de ex esposa de Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny, ahora se vende en la carretera



Se llama Kalina que la reacción del hijo apoya mucho las cosas positivas que hará para abrir un negocio del dinero dado por Azka.

«Eso es bueno dijo que era así, está bien», dijo Kalina imitando la reacción de Azka.

Anteriormente, inesperadamente, su hijo de 19 años pidió su número de cuenta y dijo que quería darle la madre de dinero.

«Hace 1 mes caminé con mi hijo. De repente, mi hijo dijo así, mamá, Azka, pidió el número de cuenta de mamá. Luego (pregunté) por qué? Azka quiere darte a mamá», dijo Kalina.

Sin más ADO, Azka envió inmediatamente RP50 millones en dinero. La cantidad no es trivial, pero para Kalina, el valor es mucho mayor que solo un número. El dinero es una prueba clara de la atención y el sentido de responsabilidad de Azka para su madre.

«No necesitas mamá, no necesitas mamá, todavía hay así. Me dieron RP50 millones con mi hijo», dijo.

Para él, ver a su hijo a la edad de 19 años ya tenía la iniciativa de ayudar a los padres y apoyar a sus sueños como una felicidad invaluable. Esto no es solo una cuestión de dinero, sino sobre el sentido de pertenencia y responsabilidad.

«Usé dinero de mi hijo para mí, finalmente hice esto (esfuerzo). Como madre, no necesito que me dan dinero. Los niños recuerdan a su madre, ya muy agradecida. Quiero decir que un nuevo niño de 19 años puede darme un dinero realmente grande.

Kalina agregó: «Muy orgullosa porque su intención está muy agradecida de tener hijos que recuerden a su madre. Eso es todo».