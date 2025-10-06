La reacción de 3 palabras de los gigantes HC Brian Daboll a Jaxson Dart después de la primera derrota

Antes de la semana 4 del 2025 NFL temporada, el Gigantes de Nueva York eligió ir en una dirección diferente en la posición de mariscal de campo por veterano de banca Russell Wilson a favor del novato Jaxson Dart.

En última instancia, el movimiento parecía dar sus frutos, con los Gigantes obteniendo lo mejor de Justin Herbert y el Chargers de Los Ángelesque se consideran uno de los mejores equipos de la NFL.

Dirigiéndose a la Semana 5 contra el Santos de Nueva OrleansDart tuvo la oportunidad de demostrar su valía a la vez que también lo pegó a un equipo que decidió no reclutarlo en la primera ronda del draft de la NFL 2025. A pesar de que estaba claramente motivado para su enfrentamiento, las cosas no salieron según lo planeado para el producto Ole Miss.

El mensaje de nariz duro de Brian Daboll para los gigantes Novato QB Jaxson Dart

Después de que Dart perdió su primer juego como mariscal de campo titular en la NFL, Daboll habló sobre la actuación y lo que le dijo a su mariscal de campo novato en un Conferencia de prensa posterior al juego.

Ese es el NFL«, Dijo Daboll a Dart.» Cada jugada importa, y él lo sabe. Es tan duro consigo mismo como cualquiera. Hay mucho que aprender de él, y eso es lo que haremos. Habrá altibajos y habrá bajas. Pensé que comenzó muy bien, y luego colectivamente tenemos que hacer un mejor trabajo.

«Tenemos que hacer el juego en el campo cuando tenemos la oportunidad de hacer una jugada. Tenemos que aferrarnos a la pelota cuando estamos luchando. Esas son cosas que construiremos con él, pero él compitió. Estaba preparado y listo para comenzar.

«Una vez más, sé que es un récord roto, pero es difícil ganar con cinco pérdidas de balón».

El novato de los Gigantes, QB Jaxson Dart, debe limitar las pérdidas de balón

No hay duda de que Dart le da a los Gigantes una dinámica diferente en la posición de quarterback, incluso sin el receptor de estrellas. Malik Nabersquien fue descartado por el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla. El joven mariscal de campo es móvil y mantiene las defensas en los talones, pero tiene un problema con las pérdidas de balón, como se hizo muy clara durante la pérdida de la Semana 5 ante la Santos en Nueva Orleans en Caesars Superdome.

Dart puede haber entrado en este enfrentamiento con un hacha para moler, con los Saints decidiendo transmitirlo a principios de 2025 NFL Draft, pero puede haberse puesto demasiado ansioso contra Nueva Orleans mientras intenta demostrar su valía.

Además de lanzar dos intercepciones, Dart buscó el fútbol, ​​lo que contaminó su primera pérdida como una NFL entrante y no se sentó bien con Daboll.

Sin embargo, Dart definitivamente ha demostrado por qué es un joven quarterback tan prometedor en esta liga, con la capacidad de hacer muchas cosas diferentes en el centro. El jugador de 22 años tiene un futuro brillante en esta liga si puede encontrar una manera de limitar las pérdidas de balón mientras realiza un programa como ha demostrado que puede hacerlo al más alto nivel.