La ‘razón real’ de la edad de Terry McLaurin para las conversaciones de contratos estancados

Hay algo desagradable, independientemente del deporte, sobre un grupo de entrenadores y ejecutivos que dependen únicamente de los análisis para tomar grandes decisiones.

Lo hemos visto en el béisbol. Lo hemos visto en el baloncesto. Ahora lo vemos en la NFL de una manera realmente fea, ya que John Keim de ESPN informó el mayor punto de conflicto en las negociaciones contractuales continuas y desordenadas entre el Comandantes de Washington y receptor abierto de la NFL All-Pro Terry McLaur No es dinero … es porque el departamento de análisis de la franquicia cree que el jugador de 30 años es demasiado mayor para recibir otro gran día de pago.

«Este probablemente sigue siendo el mayor punto de conflicto porque enmarca el argumento para Washington», Keim escribió el 13 de agosto. «McLaurin cumplirá 30 años el 15 de septiembre, lo que significa que tendría 31 años cuando comience una extensión. Los comandantes dependen en gran medida de los análisis, y los números no son amables con los receptores a esa edad. Según la investigación de ESPN, en las últimas cinco temporadas solo tres receptores 31 años o mayores han jugado al menos 10 juegos y promediaron 70 más y más de los yardas por juego; seis han promediado 60 más de 60 años».

McLaurin viene de la mejor temporada de su carrera, ya que estableció un récord de franquicia con 13 recepciones de touchdown para acompañar 83 recepciones para 1.096 yardas A medida que los comandantes avanzaron al juego de campeonato de la NFC por primera vez desde 1991.

McLaurin todavía le queda una temporada en el 4 años, $ 68.36 millones de extensión del contrato Firmó en junio de 2022 y debe ganar $ 19.65 millones en 2025.

McLaurin mantiene el estado de ‘mantener en la pretemporada

McLaurin no ha estado practicando, pero ha sido una presencia constante en las prácticas de los comandantes durante la pretemporada como un «retraso», algo que los jugadores parecen estar haciendo cada vez más en lugar de mantenerse completamente alejados de sus equipos.

Mientras que los comandantes hicieron una miríada de OffleAoSn se mueven para solidificar su estado como contendientes del Super Bowl, es difícil imaginar que aprovechen su máximo potencial sin McLaurin en el campo.

«Soy un 10/10 en cuanto a mi nivel de preocupación … si quieres asegurarte de que la trayectoria de Jayden Daniels permanezca en el camino, eso significa que todos los días puede estar cerca de Terry McLaurin en una capacidad de fútbol, te aseguras de que estén en tu edificio o en el campo de práctica juntos». Louis Riddick de ESPN dijo sobre «Primera toma» el 23 de julio. «Pero ahora tienes Nickel y Dimed (McLaurin) hasta que ni siquiera está en el campamento».

La solicitud de comercio no se toma en serio

Mientras que McLaurin puede tener solicitó un intercambio yaNo es algo que los comandantes se tomen en serio. Principalmente porque todavía lo tienen bajo contrato por otro año.

«Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo, tendrá que jugar o perder sus controles semanales de juego por cada juego perdido», escribió Keim. «Basado en su salario de $ 15.5 millones, eso le costaría $ 911,764 por semana. También recibe un bono de la lista de $ 50,000 cada semana (además de haber recibido un bono de lista de $ 2.8 millones en el quinto día del nuevo año de la liga en marzo). Washington podría hacerle unas franquicias para 2026 si quiere, a un costo de $ 30.4 millones, o permitirle a Washinge su valor. Las opciones de McLaurin se convierten en (a) evitar el riesgo y tomar un acuerdo que podría tener entre $ 50 millones a $ 60 millones en dinero garantizado y promediar alrededor de $ 28 millones por año o (b) apostar por un posible día de pago más grande después de la temporada ”.