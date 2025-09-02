La razón por la que Valentino Rossi selecciona a Lorenzo Pritelli se unió a la Academia VR46

VIVA – Leyenda Motogp, Valentino Rossinuevamente mostrando su compromiso en apoyar la regeneración corredor joven. A través de su academia, VR46 Riders Academy, Rossi reclutó oficialmente Lorenzo Pricelli.

Un joven corredor italiano talentoso que ahora está encabezando la clasificación Civ Pre-Moto3 gracias a tres victorias de cuatro series de la primera temporada.



Este paso confirma que Academia VR46 Sigue siendo consistente ser un centro para fomentar jóvenes corredores, aunque anteriormente había reducido el número de jinetes fomentados.

Pasos estratégicos para la regeneración

El CEO de la Academia VR46, Carlo Casabianca, enfatizó que el reclutamiento de Pritelli no es una decisión espontánea. Con los logros que mostró a nivel nacional, Pritelli fue visto como una figura ideal para formar parte del programa a largo plazo de la academia.

«Estamos muy contentos con la entrada de Lorenzo a la academia», dijo Casabianca, citado por Viva de Chocar Martes 2 de septiembre de 2025.

El corredor elegido fue el joven corredor italiano Lorenzo Pritelli, quien actualmente lidera el campeonato Civ Pra-Moto3 con tres victorias de cuatro rondas de apertura.

«Ser parte de la Academia VR46 Riders es un sueño que se hace realidad», dijo Pritelli.

«Un paso importante para mi crecimiento, rodeado de personas que tienen la misma pasión y determinación que yo», agregó.

Con la guía de los mentores y el apoyo de las mejores instalaciones, espera desarrollar el nivel de Moto3, Moto2 e incluso MotoGP.

Historia del éxito de la Academia VR46

La Academia VR46 no es un nombre extranjero en el mundo de las carreras. Desde su establecimiento en 2013, esta academia ha logrado obtener muchos de los mejores corredores del mundo, incluidos:

– Franco Morbidelli, subcampeón MotoGP 2020.

– Luca Marini, consistentemente en la clase principal.

– Marco Bezzecchi, MotoGP Penantang Podium.

– Francesco «Pecco» Bagnaia, MotoGP World Champion dos veces.

Además, VR46 también administra el propio equipo de MotoGP asociándose con Ducati, lo que lo convierte en una de las fuerzas importantes en la regeneración del piloto italiano.

El significado importante del reclutamiento de Pritelli

Mantener la regeneración: garantizar que VR46 siempre tenga nuevos talentos para el futuro.

Evidencia de consistencia: la academia permanece activa a pesar de dar a luz a muchas grandes estrellas.

Inspiración para los jóvenes corredores: abrir el camino para que otros talentos italianos soñen.

La entrada de Lorenzo Pritelli a la Academia VR46 demuestra que Valentino Rossi nunca dejó de construir patrimonio en el mundo de las carreras. Con un logro brillante en Civ Pre-Moto3 y la prestigiosa guía de la Academia, se cree que Pritelli tiene un futuro brillante.

Al igual que Bagnaia y Bezzecchi, Pritelli podría ser el siguiente nombre para volar la bandera italiana en el podio MotoGP. VR46 Academy también refuerza su papel de fábrica de impresoras campeones mundiales.