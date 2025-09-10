La razón por la que Thom Haye rechaza Salaman, Greg Nwokolo fuertes críticas al equipo nacional indonesio

VIVA – centrocampista Equipo nacional Indonesia, Thom HayeEn el centro de atención después de negarse a estrechar la mano de los jugadores libaneses después del partido de la jornada de la FIFA en el Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Dijo Indra Sjafri después de que Vanenburg falló miserablemente en la calificación de la Copa Asiática Sub-23



Si el partido Equipo nacional indonesio Contras Líbano fue feroz desde los primeros minutos. El equipo rojo y blanco que parecía dominante debe enfrentar un juego duro del oponente. Varias veces hubo incidentes en el campo, incluidas las peleas entre jugadores.

Las noticias relacionadas con Thom Haye son los lectores de Viva más populares durante el miércoles 10 de septiembre de 2025, la siguiente es una noticia pegajosa en el resumen:

Leer también: Hokky Caraka finalmente abrió la votación después de que el equipo nacional indonesio U-23 no falló en la Copa Asiática



5. Entrenador U-23 de Corea del Sur U-23 Ramal El destino del equipo nacional U-23 indonesio en manos de Vanenburg

Aunque Equipo nacional indonesio El U-23 no pudo entrar en las finales de la Copa Asiática U-23 2026 después de perder ligeramente 0-1 ante Corea del Sur, el entrenador contra Lee Min Sung en realidad elogió al táctico de Garuda Muda, Gerald Vanenburg.

Leer también: Entrenador surcoreano U-23 Ramal El destino del equipo nacional U-23 indonesio en manos de Vanenburg



El partido en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025, fue de hecho un lado. Corea registró nueve tiros en el objetivo, pero solo se creó un gol a través de la acción rápida de Hwang Do Yoon en el séptimo minuto.

4. El equipo nacional indonesio no pudo calificar para la Copa Asiática, Greg Nwokolo: ¡Aquí estamos, a 5 pasos hacia adelante 10 pasos atrás!

Esperanzas públicas para Equipo nacional indonesio U-23 desapareció ya. El equipo de Garuda Muda ciertamente no pudo penetrar en las finales de la Copa Asiática U-23 2026 después de derrotar a Corea del Sur en el partido decisivo en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 por la noche.

El partido fue apretado desde los primeros minutos, pero Corea del Sur logró ganar rápidamente a través del gol de Hwang Doyun en el minuto 7. Hasta que sonó el largo silbato, el puntaje 0-1 no cambió. La derrota también cerró la oportunidad de Indonesia de ir más allá en el prestigioso evento asiático.

3. Dijo Erick Thohir después de que Vanenburg no pudo pasar al equipo nacional indonesio U-23 a la Copa Asiática

Equipo nacional indonesio U-23 Ciertamente no pudo avanzar a la ronda final de la Copa Asiática U-23 2026. El resultado después de Garuda Muda perdió un poco 0-1 ante Corea del Sur en el último partido del Grupo J en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

El gol único de Corea del Sur anotó por Hwang Doyun en el séptimo minuto. Este resultado hace que Indonesia termine como subcampeón grupal con cuatro puntos, pero no es suficiente para ganar los mejores boletos de segundo lugar.

En la fase grupal, Indonesia solo pudo ganar una victoria sobre Macao (5-0), un empate contra Laos (0-0) y la derrota de Corea del Sur. El partido contra Laos es un determinante desafortunado, porque la falla en ganar puntos completos hace que la oportunidad sea más delgada

2. Hokky Caraka Finalmente abrió la votación después de que el equipo nacional indonesio U-23 falló en la Copa Asiática

Atacante del equipo nacional indonesio U-23, Hokky CarakaFinalmente abrió su voz después de que Garuda Muda no pudo penetrar en la Copa Asiática 2026 U-23. Se disculpó con todos los amantes del fútbol del país por no poder proporcionar los mejores resultados.

Indonesia debe ser eliminada después de perder 0-1 ante Corea del Sur en el último partido del grupo J U-23 Asian Cup. 2026 en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

En el partido, Hokky apareció como titular, pero no pudo traer un equipo para marcar un gol que se necesitaba para garantizar que los boletos sean calificados.

Para la dura realidad, Hokky entregó un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram. Hizo hincapié en que todo el equipo había intentado tanto como sea posible.

1. Thom Haye rechaza al jugador libanés, ¡resulta que esta es la razón!

Mediocampista del equipo nacional indonesio, Thom HayeEn el centro de atención después de negarse a estrechar la mano de los jugadores libaneses después del partido de la jornada de la FIFA en el Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El partido del equipo nacional indonesio contra el Líbano fue feroz desde los primeros minutos. El equipo rojo y blanco que parecía dominante debe enfrentar un juego duro del oponente. Varias veces hubo incidentes en el campo, incluidas las peleas entre jugadores.

La situación se calienta más cuando el Líbano intenta reducir la velocidad del ritmo del juego en los últimos minutos. La acción extendida en ese momento desencadenó la tensión hasta que se detuvo el partido. Aunque Indonesia controló el juego, el puntaje permaneció 0-0 hasta que sonó el pitido final.