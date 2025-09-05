La razón por la que Taiwán debe usar el nombre chino Taipei en la FIFA y los Juegos Olímpicos

Yakarta, Viva -Man gente se pregunta por qué Taiwán nunca apareció con el nombre oficial en deportes internacionales, incluido FIFA.

Leer también: Kuwait temía contra el equipo nacional indonesio, afortunadamente estaba Taiwán



Desde 1980, este país siempre ha sido conocido como chino Taipei, un compromiso político nacido de la tensión diplomática con China.

Comience a comenzar a usar el nombre chino de Taipei

Leer también: Los Ángeles FC anuncia a Adrian Wibowo llamado al equipo nacional indonesio



Reportando varias fuentes, en el Congreso de la FIFA en Buenos Aires en 1980, se decidió que Taiwán seguía siendo miembro, pero tuvo que usar el nombre chino Taipei.

Esta decisión fue tomada junto con la recepción de la República Popular de China (PRC) nuevamente como miembro de la FIFA. Desde entonces, el nombre chino Taipei se ha utilizado no solo en el fútbol, ​​sino también en los Juegos Olímpicos y casi todos los eventos deportivos mundiales.

Leer también: Drama FIFA Matchday: Kuwait Running, Taiwán llegó en poco tiempo para el equipo nacional indonesio



El sendero histórico de Taiwán

La isla de Taiwán tiene muchas designaciones a lo largo de la historia, desde Liuqiu, Formosa, hasta Taivoan de pueblos indígenas. Durante la dinastía Qing en 1684, el nombre oficial de Taiwán comenzó a usarse.

Luego, en 1912, se estableció la República de China (ROC). Después de la Guerra Civil de 1949, la RPC se formó en Beijing, mientras que ROC trasladó al gobierno a la isla de Taiwán. Con el tiempo, ROC es mejor conocido como Taiwán, y desde 2005 fue escrito oficialmente como la República de China (Taiwán).

En el mundo de los deportes, ROC se ha unido a la FIFA desde 1931, incluso apareció en los Juegos Olímpicos de 1936 y 1948. En 1954, Taiwán fue aceptado como miembro de la FIFA y AFCPero las objeciones de la RPC hacen que la situación sea más complicada.

En 1958, la RPC incluso salió de la FIFA porque rechazó la presencia de Taiwán. El conflicto continuó hasta 1974, cuando Taiwán fue expulsado de la AFC y se mudó a OFC. El principal problema en ese momento era el uso del nombre «República de China», que se consideraba inaceptable.

El compromiso finalmente se logró en 1980: Taiwán puede continuar participando, pero con el nombre chino Taipei. Mientras tanto, la RPC es reconocida como el representante oficial de «China».

Identidad deportiva de Taiwán en el mundo

Desde el compromiso, Taiwán ha utilizado banderas y canciones especiales en deportes. La bandera utilizada es la bandera de Taipei chino con un símbolo de flor de ciruela, no la bandera ROC oficial. Mientras que el himno nacional es reemplazado por el «himno de la bandera nacional».

En el fútbol, ​​una reunión entre el equipo nacional chino y el Taipei chino se conoce como el Derby cruzado. A nivel masculino, los dos equipos nunca se han reunido en una competencia oficial desde que Taiwán usó el nombre de China Taipei.

Pero a nivel de las mujeres, se conocieron por primera vez en la Copa Asiática de las Mujeres 2006. Hasta ahora, desde 12 reuniones, la RPC ganó 11 veces y un empate.

Jugadores de Taiwán en la Super League china

Además de los asuntos del equipo nacional, las reglas con respecto a los jugadores de Hong Kong, Macao y Taiwán en la Super League china (CSL) también cambian a menudo. Inicialmente, los jugadores de las tres regiones fueron contados como jugadores extranjeros. Luego, su estado se convierte en un jugador local con ciertas condiciones, a pesar de que la competencia de la AFC todavía se considera extranjera.

Desde 2018, CSL ha permitido al club registrar a un jugador no naturalizado de Hong Kong, Macao o Taiwán como jugador local. Desde el propio Taipei chino, hay siete nombres que han o han sido una carrera en CSL, que incluye:

Xavier Chen (nacido en Bélgica)

Chen Po-liang

Ko yu-tt

Yaki Yen (nacido en España)

Equipo de Chow (nacido en Inglaterra)

Will Donkin (nacido en Inglaterra)

Wang Chien-Ming (nacido en Corea del Sur)

Mientras que desde Hong Kong hay más numerados, más de 20 jugadores desde 2005, mientras que Macau aún no se ha registrado en CSL.

El nombre chino Taipei es un largo símbolo de compromiso que Taiwán debe recibir para permanecer en el escenario deportivo mundial. Aunque no podía usar el nombre oficial de su país, Taiwán aún trató de mantener la existencia a través de los logros de sus atletas en varios deportes internacionales.