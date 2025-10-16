La razón por la que PSSI y Patrick Kluivert CS se separaron

Jacarta – PSSI terminó oficialmente la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia (Timnas), incl. Patricio Kluivert etc. Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, o un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Según el sitio web oficial del PSSI, en su comunicado oficial dijeron que la terminación de esta colaboración se llevó a cabo en base al acuerdo de ambas partes luego de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

En su comunicado, la federación destacó que esta decisión forma parte de una evaluación integral del progreso del fútbol nacional.

Anteriormente se sabía que Kluivert y su cuerpo técnico habían firmado un contrato de dos años. Sin embargo, ni siquiera un año después, ambos acordaron poner fin a la colaboración que inicialmente se esperaba que hiciera avanzar a la selección nacional.

Esta medida significa que todos los miembros del equipo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en todos los niveles, desde la absoluta hasta la sub-23 y la sub-20.

«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, el PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió el PSSI en su comunicado oficial.

PSSI tampoco olvidó agradecer la dedicación de Kluivert y su personal. En su comunicado, la federación destacó que esta decisión forma parte de una evaluación integral del progreso del fútbol nacional.

«Después de conversaciones abiertas y respetuosas, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración. Nos gustaría agradecer al entrenador Patrick Kluivert y a su equipo por la profesionalidad que han demostrado. Su entusiasmo y presencia siempre serán recordados con respeto. Les deseamos lo mejor en sus próximos pasos», continúa el comunicado oficial del PSSI.

A título informativo, a principios de 2025, SSI anunció oficialmente la llegada de Patrick Kluivert, quien entrenará a la selección nacional de Indonesia en sustitución de Shin Tae-yong. PSSI fichó a Kluivert con una duración de 2 años y opción de prórroga.

«El PSSI ha nombrado oficialmente a Patrick Kluivert como nuevo entrenador de la selección indonesia. El técnico holandés ha sido contratado por dos años, de 2025 a 2027, con opción a ampliar el contrato», dijo el PSSI en un comunicado a principios de enero de 2025.