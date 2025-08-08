La razón por la que Pramono invitó a Megawati innovador, Pusaka Flag Park

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Habló sobre la presencia del quinto presidente de la República de Indonesia Megawati soekarnoputri En el innovador evento o colocando la primera piedra Patrimonio de la bandera En el área de Taman Langsat, South Yakarta.

Dijo Pramono, la presencia de Megawati en el evento fue fanático de las plantas. Megawati también dijo que contribuirá con varias plantas al parque.

«¿Por qué invitar a la Sra. Mega? Porque la Sra. Mega es fanática de las plantas. Para ser honesto por sus plantas, ella sabe mucho mejor que yo, tal vez incluso de nosotros que cuidamos de las plantas todos los días», dijo Pramono a los periodistas del Ayuntamiento de Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Además, Pramono también Megawati había estudiado varias plantas en el Kebayoran Baru Taman. También se dice que Megawati está donando varias plantas.

«Incluso contribuirá con algunas plantas que pueden estar en ese lugar. Y también descubrí que la Sra. Mega solía haber estudiado plantas en ese lugar cuando era joven», dijo.

Anteriormente informó, el quinto presidente de Indonesia Megawati Soekarnoputri y el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo visitaron Taman Langsat, sur de Yakarta el viernes 8 de agosto de 2025.



El quinto presidente indonesio Megawati Soekarnoputri y el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, visitaron Taman Langsat, sur de Yakarta. Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

Reportado por Antara, Megawati, que fue acompañado por el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Prananda Prabowo llegó a Taman Langsat alrededor de 14.11 WIB.

La llegada de Megawati y Prananda fue recibida por Pramono Anung.

Presidente del Parlamento Provincial de Jakarta DKI Khoirudin y el alcalde del sur de Yakarta, Muhammad Anwar, fueron vistos presentes en el lugar.

Un póster que lee la innovadora bandera de Park Pusaka Pusaka que se enciende en la sala de Yakarta, mantiene la herencia indonesia, Ayodya Park, Taman Langsat y Taman Leuser, 8 de agosto de 2025 «.

Pramono invitó al megawati a ir directamente a la oficina del parque. Su reunión tuvo lugar en privado.