La razón por la que Onadio Leonardo se convirtió en víctima de un caso de abuso de drogas es lo que hizo durante su arresto

Jacarta – El mundo del entretenimiento de Indonesia se ha visto nuevamente sacudido por noticias impactantes de músicos y actores. Leonardo Leonardo. El exvocalista de la banda Killing Me Inside vuelve a tener problemas con la ley tras ser detenido por la policía por presuntos abusos drogas.

Sin embargo, lo que esta vez llamó la atención del público fue la declaración de la policía que afirmaba que Onadio no era el principal autor, sino la víctima de un caso de abuso de drogas. ¡Vamos, desplázate más!

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, el comisionado adjunto de policía Wisnu Wirawan, explicó que los resultados de la investigación inicial mostraron que la posición de Onadio era diferente de las expectativas del público.

«Así que podemos agregar de la información inicial que recibimos de la Unidad de Narcóticos, la persona en cuestión con las iniciales LO es una víctima de abuso de drogas», dijo Wisnu Wirawan, el viernes 31 de octubre de 2025.

Vishnu también dijo que el arresto se realizó el jueves por la noche alrededor de las 22:00 WIB en el Complejo de Vivienda Trevista Rempoa East, East Ciputat, South Tangerang. Cuando fue arrestado, se decía que Onadio estaba realizando sus actividades habituales con su esposa, Beby Prisillia.

«Está realizando sus actividades normales», dijo.

Durante esta operación, la policía encontró un tallo de marihuana que luego fue confiscado como prueba, según confirmó el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi.

«Se encontró marihuana», dijo en la sede de la policía de Metro Jaya.

Además de marihuana, la policía también encontró papir y sospechó que Onadio había consumido previamente éxtasis.

«El éxtasis se ha agotado (consumido)», añadió.

Aunque se le considera víctima, el proceso legal continúa según el procedimiento. El director de investigación de narcóticos de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Ahmad David, confirmó que los investigadores todavía estaban llevando a cabo exámenes intensivos de Onadio y que los exámenes se estaban llevando a cabo de forma maratónica para revelar el papel y la cronología del caso.

«Sí, es cierto (arrestado)», dijo Ahmad David.

Este arresto se suma a la larga lista de celebridades atrapadas en casos de drogas en Indonesia. Sin embargo, el estatus de Onadio como víctima abre un nuevo espacio para que el público vea la complejidad del abuso de drogas entre los artistas: que no todos los involucrados son perpetradores activos, sino que también pueden ser víctimas de la circulación de bienes ilícitos.