La razón por la que Noel Ebenezer usa una tapa negra cuando el KPK lo examina: ¡para ser más fresco!

Yakarta, Viva – sospecha de casos de presunta extorsión relacionadas con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower (Kemenaker), Immanuel Ebenezer Parece jugar cuando se examina la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Ex Viceministro Admitió que parecía deliberadamente usando gorra negra Durante un examen en el KPK para que se vea más fresco. «No, es mejor. Ser más frío», dijo Ebenezer después de ser examinado por el KPK en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Además, Ebenezer dijo que usaba deliberadamente una gorra como símbolo. Sin embargo, no explicó más.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

Según los resultados de la investigación, se dijo que Noel, su apodo, recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones. A pesar del estado de un sospechoso, Noel realmente expresó una sorprendente esperanza. Espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto.

En la misma fecha, el presidente Prabowo Subianto retiró a Noel de su puesto como informe del vicio.