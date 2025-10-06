La razón por la que Mariah Carey no se movió mucho en el concierto, Pinkan Mambo parecía valiente

Yakarta, Viva – Divulgación de razones Mariah Carey Lo que parece difícil moverse a lo largo del concierto atrae la atención del lector. Esta noticia se filmó inmediatamente en la fila más popular, especialmente en el canal del espectáculo.

Crema mambo quien parecía valiente en el Synchronize Fest fue igualmente cazado. Sin mencionar el asunto Erika Carlina-Dj Bravy a la magnífica casa de la espada Itje Trisnawati abandonada. El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la ronda el lunes 6 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

¡Reveló! Mariah Carey es difícil de mover hasta que se guíe durante todo el concierto, la razón es hacerlo

La diva internacional, Mariah Carey entretuvo con éxito a Lamblingy (fanáticos como fanáticos) en Indonesia a través del concierto de Mariah Carey: la celebración de Mimi el sábado 4 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC).

A los 20.30 Wib, Mariah Carey subió al escenario seguido de los aplausos y la voz de la audiencia. Se cantaron varios éxitos exitosos de Touch My Body, Hero, pertenecemos juntos, sacudimos, obsesionados y muchos más.

Pinkan Mambo parecía valiente hasta que afirmó que le pagaron RP. 200 millones en el Synchronize Fest 2025

El cantante Pinkan Mambo regresó a la atención pública después de aparecer en el evento anual Synchronize Fest 2025 Music. El ex personal de RATU actuó en la etapa dinámica del tercer día, domingo 5 de octubre de 2025, en el segmento temático de «Era Centil».

En el segmento nostálgico, Pinkan apareció con los cantantes de la fila de hits en la década de 2000, como Citra Scholastika, Aura Kasih, T2, ella, Sinta y Jojo, a Astrid.

Erika Carlina fue propuesta oficialmente por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025

Felices noticias nuevamente coloreando el mundo del entretenimiento en el país. Después de que el público fue hecho una escena por la propuesta de El Rumi a Syifa Hadju en Suiza, ahora es el turno de las otras parejas que están en el centro de atención, Erika Carlina y DJ Bravy.

El momento romántico ocurrió inesperadamente en medio de la emoción del Synchronize Fest 2025, precisamente en el tercer día de la gran música, en la etapa del distrito.