La razón por la que Luna Maya eligió posponer el embarazo hasta el próximo año

VIVA – La decisión de tener hijos es un momento importante en la vida doméstica. Esto también es lo que ahora está en el centro de atención para las parejas de celebridades Luna Maya Y Maxime Bouttier. Aunque ambos esperaban que pronto fueran bendecidos con la descendencia, Luna eligió posponer el embarazo al menos hasta el próximo año.

En su conversación con Melaney Ricardo, Luna reveló honestamente las razones detrás de su elección. Afirmó que su decisión no era únicamente porque no quería tener hijos, sino a la auto preparación general. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Luna Maya con Maxime Bouttier

«No lo quiero en este momento. Si soy como un momento, este es mi cuerpo y mentalmente solo estaré listo el próximo año», dijo Luna Maya desde YouTube el lunes 22 de septiembre de 2025.

Curiosamente, según Luna, es precisamente el esposo quien quiere tener rápidamente hijos rápidamente.

«El que más quiere es él (Maxime) que quiere apresurarse», dijo Luna.

Aun así, Luna todavía se aferra a su postura. Sintió que llevaba tiempo prepararse para poder convertirse en madre con una condición más madura, tanto física como mentalmente.

Luna Maya y Maxime Bouttier – Foto: TS Media YouTube Screen Catch Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

Para Luna, el embarazo no es solo un problema o posterior. Hay una gran responsabilidad de pensar con cuidado.

«No es saludable para el bebé, debo estar preparado y lleno de preparación. La madre no solo tiene prisa, sino que debemos estar listos», explicó.

La apretada agenda de una carrera densa también es una de las razones por las que eligió esperar. Luna quiere asegurarse de que cuando llegue el momento, pueda prestar toda la atención al niño que nacerá más tarde.

No unos pocos que dieron comentarios relacionados con la elección de retrasar el embarazo. Sin embargo, Luna respondió con calma.

«Por favor, aprecio lo que creo. Quiero someterme a un embarazo bueno y suave si todo es todo. Y rezo a Dios, espero que suceda», dijo Luna.

Aun así, se dio cuenta de que el resultado final estaba en manos de Dios.

«Incluso si no lo hacemos, solo podemos intentar cualquier cosa porque la vida es muy significativa y hermosa», dijo.