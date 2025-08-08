South TangerangVIVA – El trágico caso de la muerte de un niño pequeño con las iniciales Ma (4) en la ciudad de South Tangerang (South Tangerang) dejó una gran pregunta. Aunque la madre, FT (25), ha sido nombrada como sospechosa de persecución con su esposo Aay (26), la policía decidió no retenerla.

El jefe de policía de South Tangerang, AKBP, Victor Inkiriwang, reveló que los padres de las víctimas estuvieron involucrados en un abuso repetido que causó que la Corte Suprema muriera. El examen mostró que la víctima tenía moretones, hinchazones en la cabeza, hasta que las heridas se amontonan en la parte posterior y las piernas debido a la dureza contundente.

«Las víctimas iniciales son el hombre sexual, de 4 años. Las víctimas sufrieron contusiones, hinchando en la cabeza a las heridas de ampollas en la parte posterior y las dos extremidades inferiores debido a la violencia contundente. Las víctimas fueron cometidas por 6 eventos en diferentes días», dijo Víctor durante una conferencia de prensa, el viernes 8 de agosto, 2025 fue citado por dichos por tvonreews.com.

Victor explicó que la violencia fue provocada por las duras palabras de Ma a sus padres. Escuchando estas palabras, como el padre de la víctima desahoga inmediatamente la ira, seguido de FT, quien también cometió violencia a pesar de que su hijo estaba en una condición débil.

«Palabras ásperas como ‘cerdos, perros y monos, y simplemente mueren allí’ a los perpetradores de Ft. Mientras que los perpetradores de FT se unían en violencia física agarrándose el cabello y arrastrándose al baño. Ft lo hizo cuando la víctima tenía sangre vomitada», explicó Victor.

Después de recibir violencia muchas veces, la Corte Suprema sufrió vómitos de sangre y fue llevado al hospital, pero su vida fue más allá de la ayuda. Este caso sobresale después de que la abuela de la víctima informó a la estación de policía de Ciputat.

Aunque FT participó activamente en la persecución, la policía decidió no mantener la detención. «Pero los perpetradores de FT que son las víctimas de las víctimas que no teníamos, con consideración debido a un sentido de humanidad, donde de ella todavía tiene una niña de un año», dijo Victor.

Los dos sospechosos ahora se cobran en el Artículo 80 Párrafo (3) del RI Law Número 35 de 2014 para las enmiendas a la RI Número 23 de 2002 sobre la protección infantil y/o el artículo 44 Párrafo (3) del número de ley RI 23 de 2004 sobre PKDRT. La amenaza de una sentencia máxima de muerte, cadena perpetua o 20 años de prisión.