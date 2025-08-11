La razón por la que Kris Dayanti sigue siendo el espíritu de ir a la universidad a pesar de que la edad es de 50 años

Yakarta, Viva – Cantante senior Kris Dayanti Finalmente, date cuenta de uno de los sueños retrasados de décadas: la educación formal continua. A la edad de 50 años, el cantante calculó hoy se registró oficialmente como estudiante universitario abierto, Departamento de Ciencias del Gobierno, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP).

Este paso se toma no por necesidades financieras o popularidad, sino más bien un estímulo personal para continuar aprendiendo. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

«Justo ahora, porque es el momento. Debido a ese conocimiento, esta educación es una vida que continúa viviendo, por lo que cada vez que el momento de poder ganar conocimiento. No creo que haya una palabra demasiado tarde», dijo Kris Dayanti cuando se conoce en el área de Mampang, South Jakarta, recientemente.

KD, su apodo, comenzará un nuevo semestre en septiembre de 2025. estudiando En realidad, ha existido desde que se graduó de la escuela secundaria, pero se retrasó debido al enfoque en trabajar en el mundo del entretenimiento.

«Debido a que no he tenido tiempo de ir a la universidad desde la escuela secundaria, luego tomar la educación de habla pública Intertudi, luego estoy feliz de ganar dinero con los jóvenes. Sí, trabajar a viejo», dijo.

Para la esposa del empresario Raúl Lemos, las conferencias no solo persiguen el título. Quiere agudizar la información, especialmente el conocimiento que obtuvo durante su tiempo como miembro del Parlamento Indonesio para el período 2019-2024.

«Sí, esa es la oportunidad de aprender. Ayer en el Parlamento también usé tiempo para estudiar y continuar ahora estudiando (en la universidad). No creo que el problema sea que la edad sea importante puede seguir siendo útil», dijo.

Desde que no fue elegido como el alcalde de Batu en Pilkada 2024, KD decidió retirarse por un momento de la política. Ahora, pasa más tiempo con la familia, cantando nuevamente y ocasionalmente convirtiéndose en MC.

«Ah, (la actividad) se agrega para ser MC, nietos. Aunque rara vez se conocen, pero todavía hay niños que todavía están en la escuela, por lo que tienen que ser acompañados», dijo.

A pesar de que han pisado muchas etapas, tanto el entretenimiento como la política, KD demuestra que el espíritu de aprendizaje no conoce la edad.

«Lo importante es que puede seguir siendo útil y las ciencias que obtuve en el Parlamento para que no sea franco lo que. Estamos afilando al seguir aprendiendo», agregó.