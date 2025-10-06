La razón por la que Jokowi estaba ausente en la ceremonia del 80 aniversario del TNI fue revelada

Yakarta, Viva – El séptimo presidente de la República de Indonesia Joko Widodo o Brillo No está presente en la ceremonia máxima del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) celebrado en el Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

El asistente de Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, explicó que el ex jefe de estado todavía estaba en el período de recuperación, por lo que no se aconsejó que se mudara al aire libre. Hizo hincapié en que Jokowi realmente aceptó una invitación oficial para asistir, pero la condición de salud no le hizo posible participar en la celebración.

La ceremonia en sí es dirigida directamente por el presidente Prabowo Subianto Como el inspector de ceremonia. Prabowo transmitió un mensaje importante a todos los soldados de TNI con respecto a la tarea de mantener la soberanía de la nación en medio de una dinámica global cada vez más compleja.

Varias figuras nacionales también estuvieron presentes en esta conmemoración, incluido el sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), el sexto vicepresidente Try Sutrisno, el 13º Vicepresidente Ma’ruf Amin y el décimo vicepresidente y 12º Jusuf Kalla.



SBY acompañó al presidente Prabowo durante el desfiladero de la tropa de TNI

Anteriormente informó, el 80 aniversario del TNI esta vez se llevó a cabo a gran escala. El TNI exhibió alrededor de 1,047 sistema de armamento principal (equipo de defensa) desde tres dimensiones, que van desde vehículos de combate, artillería pesada, hasta luchadores y helicópteros.

Desde el ejército, se exhibieron varios Ranpur, como tanques de leopardo, tanques de tigre, panzer Anoa, hasta vehículos tácticos Maung y Komodo. La artillería pesada en exhibición incluye cañón César de 155 mm y cañón de 105 mm.

La Armada de Indonesia presenta un vehículo de combate marino, armas de artillería, así como un modelo de buques de guerra y submarinos. Mientras que la Fuerza Aérea exhibe la potencia aérea a través de aviones de combate, aviones de transporte, a helicópteros modernos como Apache AH-64, Bell 412, Fennec y Caracal.

Además del desfile y el desfile de las tropas, la comunidad también puede ver el equipo de defensa directamente en la exposición TNI Fair 2025 en el área de Monas. El evento fue animado por puestos educativos, etapas de entretenimiento, servicios de salud, cocinas de campo, a la distribución de comestibles para los residentes.

Con el gran tema de la modernización de la defensa y la unidad con la gente, esta vez el aniversario es un símbolo de que el TNI no solo está presente para mantener la soberanía, sino que también siempre se encuentra en la comunidad.