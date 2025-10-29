La razón por la que Erin finalmente aceptó divorciarse de Andre Taulany

VIVA – Caso de divorcio entre André Taulany Y Erin TaulanyFinalmente encontré un punto brillante. Luego de pasar por un largo proceso en el Tribunal Religioso, ambas partes acordaron separarse amistosa y pacíficamente, sin prolongar el conflicto en el espacio público.

Lea también: Andre Taulany no se siente del todo aliviado a pesar de que se ha reconciliado con Erin, ¿por qué?



El abogado de Erin, Wahyu Purnomo, confirmó que este acuerdo de paz se tomó basándose en los resultados de una intensa comunicación entre las dos partes, incluidas las recomendaciones del mediador del tribunal. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



André Taulany y Rien Wartia Trigina

Lea también: Erin amenaza con exponer la traición, Andre Taulany: ¡Está bien, así que se hace rápido!



«Se está dando una pequeña actualización al panel, sí, porque hay un desarrollo en el caso entre las partes así. Así que hay un acuerdo entre las partes para divorciarse», dijo Wahyu al equipo de medios el miércoles 29 de octubre de 2025.

Según Wahyu, la decisión de separarse no fue el resultado de un nuevo conflicto, sino más bien el resultado de largas discusiones que se habían mantenido mucho antes de que surgieran rumores sobre demandas filtradas o cuestiones personales que se habían hecho públicas.

Lea también: Erin Taulany optó por guardar silencio cuando fue calumniada para proteger la psicología de sus hijos.



«Entonces la discusión fue antes de que hubiera un problema sobre cuál era la filtración, el asunto anterior, si no me equivoco, fue. De hecho, tuvimos una comunicación intensa, entonces no tuvo nada que ver con eso en absoluto y el objetivo era encontrar lo mejor, porque esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo», explicó.

Añadió que el acuerdo alcanzado no hablaba de bienes conyugales ni de otras condiciones fuera del divorcio. Su objetivo principal es resolver la separación de forma rápida y honorable.

«Debido a que la discusión aquí es una solicitud de divorcio, nuestro acuerdo se limita al proceso de divorcio. Así que acordamos separarnos amistosamente, sin menospreciarnos, para que el proceso pueda desarrollarse rápidamente», dijo Wahyu.

Wahyu también enfatizó que la cuestión de que Erin quisiera exponer la desgracia personal de Andre era completamente falsa.

«No, no, no hay, no hay necesidad de dirigirlo, no hay nada de eso. La comunicación existe desde hace mucho tiempo, ha habido una comunicación intensa entre la familia, entre las partes, así es. Entonces no hay nada de eso», subrayó.

Aparte de eso, el abogado también mencionó que los niños fueron un factor importante para llegar a esta decisión pacífica. Ambos intentan mantener una buena relación en aras de la estabilidad familiar, especialmente por el futuro de sus hijos.