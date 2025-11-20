La razón por la que el jefe de BI sigue abierto a recortar el tipo de interés de referencia aunque haya bajado 125 puntos

Jacarta – Banco Indonesia arrestado oficialmente tasa de interés del molde (Tasa de BI) al nivel del 4,75 por ciento. Sin embargo, el banco central todavía tiene margen para hacerlo recortes de tasas de interés Además.

Esta información fue transmitida directamente por el gobernador de BI, Perry Warjiyo, durante una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores de BI en noviembre de 2025. A título informativo, BI lo ha reducido cinco veces con un total de 125 puntos básicos (pb) desde principios de 2025.

«La respuesta es sí, hay margen para una reducción de los tipos de interés con dos consideraciones», dijo Perry, citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

Perry explicó por qué BI todavía quiere bajar las tasas de interés considerando dos razones. En primer lugar, se prevé que la inflación en 2025 y 2026 se mantendrá baja dentro del objetivo del 2,5 por ciento más o menos 1 por ciento.

Gobernador de BI, Perry Warjiyo

En segundo lugar, como un esfuerzo por fomentar un mayor crecimiento económico de Indonesia. Desde el punto de vista de BI, el crecimiento económico actualmente todavía está por debajo de la capacidad nacional, por lo que es necesario impulsarlo de manera más óptima.

Sin embargo, el jefe de BI no indicó claramente el tamaño y el momento del recorte de las tasas de interés. Perry dijo que esto consideraría los datos dependientes, es decir, basados ​​en la dinámica de la economía global y la economía nacional en el futuro.

Por ahora, el principal objetivo del banco central sigue siendo mantener la estabilidad del tipo de cambio de la rupia como política a corto plazo. Este esfuerzo se considera importante para que la economía indonesia siga siendo resiliente en medio de la actual incertidumbre global.

«Así que nuestro enfoque a corto plazo está en la estabilidad del tipo de cambio de la rupia, mientras fortalecemos la efectividad de la transmisión de la flexibilización de la política monetaria y la flexibilización de la política macroprudencial que se ha implementado hasta ahora», dijo Perry.

En enero de 2025, la tasa de BI será del 5,75 por ciento. Actualmente, la tasa de interés del 4,75 por ciento es el nivel más bajo desde 2022, según los registros del BI. (Hormiga)