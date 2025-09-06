Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg hablar porque no perdió Dion Markx En el primer partido de los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 Group J cuando dibujó 0-0 contra Equipo nacional de Laos En el estadio Gelora Delta Sidoarjo el miércoles pasado.

Cuando se cumplió mientras lideraba el entrenamiento en el estadio Gelora del 10 de noviembre, Surabaya, el viernes, Vanenburg explicó que los jugadores que envió eran aquellos que según él en la mejor actuación.

«Tenemos 23 jugadores, así que es bueno preguntar. Pero jugamos con Jens Raven (por ejemplo), él no anota. Así que puedes hablar, pero estoy seguro de que jugaré con jugadores que lo merecen», dijo el entrenador holandés.

«Estoy jugando con los jugadores que creo mejor», agregó.

Vanenburg realizó cuatro cambios en el partido, pero a partir de los cuatro nombres que envió, Dion, que juega como defensor central en el OSS del club holandés, no fue elegido. Mientras tanto, los cuatro cambios que realizó fueron incluir a Hokky Caraka (Jens Raven 46 ‘), Ricky Pratama (Kakang Rudianto 46’), Fegky Missa (Toni Firmansyah 75 ‘) y Rahmat Arjuna (Robi Darwis 89’).

Mientras tanto, Dion todavía tiene la oportunidad de debutar para el equipo nacional U-23 porque la ronda de clasificación dejó dos partidos, es decir, contra Macao el sábado (6/9) y contra Corea del Sur el martes (9/9).

En el partido más cercano contra Equipo nacional de MacaoVanenburg insinuó que cambiaría el juego, y tal vez también el arreglo de los jugadores de inicio, después de que los resultados fueron decepcionantes cuando Laos tuvo un empate 0-0 por Laos.

«Sí, tengo que cambiar algunas cosas porque los resultados no son satisfactorios. Tenemos que cambiar eso», dijo el entrenador que fue el ganador de la Copa de Europa de 1988 cuando se convirtió en un jugador del equipo nacional holandés.

Desde que se convirtió en ciudadano indonesio (WNI) en febrero de este año, Dion ya tiene dos límites con el grupo de edad del equipo nacional indonesio. El momento ocurrió cuando apareció en dos partidos de prueba del equipo nacional U-20 contra Ucrania U-23 y Japón Sub-19 en junio de 2024. (Ant)