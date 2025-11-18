La razón por la que Cloudflare Down provocó el colapso de X y ChatGPT, ¿fue realmente un ciberataque?

Jacarta – Perturbación Internet regresó ampliamente el martes 18 de noviembre de 2025 por la mañana, hora de Estados Unidos. Esto hace que una serie de sitios grandes como incógnita Y ChatGPT inaccesible para muchos usuarios.

La perturbación se origina en Llamarada de nubeuna empresa que brinda servicios de seguridad, redes y aceleración de acceso para millones de sitios en todo el mundo.

Un portavoz de Cloudflare dijo que la compañía detectó por primera vez «tráfico inusual» en uno de sus servicios a las 6:20 am hora local. Aproximadamente 30 minutos después, Cloudflare publicó un estado en su sitio web oficial y dijo que estaba experimentando una «degradación del servicio interno».

La interrupción duró aproximadamente tres horas, hasta que Cloudflare anunció que el servicio comenzaba a restablecerse alrededor de las 9:30 am. Inicialmente, la compañía dijo que aún no conocía la causa exacta del «pico de tráfico inusual».

Sin embargo, en una actualización posterior, Cloudflare explicó que el origen del problema procedía de «archivos de configuración generados automáticamente para gestionar el tráfico de amenazas». La compañía agregó que el archivo «creció más allá del tamaño esperado y provocó una falla en los sistemas de software que manejan el tráfico de varios servicios de Cloudflare».

Una vez finalizada la interrupción, Cloudflare confirmó que no había indicios de que este incidente fuera causado por un ciberataque. «No hay evidencia de que esto haya sido el resultado de un ataque o causado por una actividad maliciosa», dijo la compañía en un comunicado. Información privilegiada sobre negociosMiércoles 19 de noviembre de 2025.

Cloudflare también promete brindar una explicación técnica más completa a través de su blog oficial. «Dada la importancia de los servicios de Cloudflare, cualquier interrupción es inaceptable. Pedimos disculpas a nuestros clientes y a Internet en general por decepcionarlos hoy. Aprenderemos del incidente de hoy y haremos mejoras», dice el mismo comunicado de la compañía.

Durante la interrupción volvieron a aparecer varios servicios, pero luego volvieron a caer. También se informó que X, ChatGPT, Spotify y Downdetector experimentaron inestabilidad de acceso durante esta interrupción.

La interrupción también coincidió con el mantenimiento programado en varios centros de datos de Cloudflare, incluidos Atlanta y Los Ángeles, aunque no hubo confirmación inmediata de un vínculo con el problema principal.