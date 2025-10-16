La razón por la que Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Nusakambangan hasta que consiguió una celda con seguridad súper estricta.

Cilacap, VIVA – Ex actor que ahora está condenado por un caso de abuso de drogas, Ammar Zoniha sido trasladado a la Institución Correccional (Lapas) NusakambanganCilacap, Java Central.

La decisión de trasladarse de la prisión de Cipinang, Yakarta, no es sin razón, sino más bien como un paso firme hacia los reclusos clasificados como de alto riesgo, tras la presunta participación de la celebridad en la práctica de distribución de narcóticos en detenciones anteriores. ¡Vamos, desplázate más!

Ammar Zoni se encuentra ahora en régimen de aislamiento con nivel de máxima seguridad, una nueva fase estricta en el cumplimiento de su condena.

La jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones (Ditjenpas), Rika Aprianti, confirmó que el traslado de Ammar Zoni junto con otros cinco reclusos de alto riesgo se llevó a cabo el jueves 16 de octubre de 2025, a primera hora de la mañana.

El grupo llegó a Nusakambangan alrededor de las 07.43 WIB y fue inmediatamente internado en la prisión de máxima seguridad de Karanganyar.

«Serán internados en cárceles de Súper Máxima y Máxima Seguridad», afirmó Rika en una declaración escrita, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

Esta medida fue adoptada por la Dirección General de Prisiones como medida preventiva y de trato grave a los reclusos que se consideraba que ponían en peligro la seguridad y el orden penitenciario. La internación en una prisión de máxima seguridad, como la que experimentó Ammar Zoni, requiere que los presos se sometan a un aislamiento estricto en celdas de «un hombre, una celda», con vigilancia las 24 horas mediante CCTV. La interacción con actores externos, incluso con funcionarios, es muy limitada.

Según Rika, el objetivo principal del traslado y colocación en celdas súper estrechas es romper la cadena de circulación de drogas dentro de las cárceles y centros de detención, así como para fines de entrenamiento intensivo.

«Se les brinda máxima seguridad y orientación, y se espera que este paso pueda cambiar su comportamiento para convertirse en mejores reclusos de acuerdo con los objetivos del sistema penitenciario», explicó.

Este traslado está estrechamente relacionado con la presunta participación de Ammar Zoni en el tráfico ilegal de drogas mientras aún estaba detenido en el centro de detención de Salemba, antes de ser trasladado a la prisión de Cipinang en julio de 2025.

El jefe de la prisión de Cipinang, Wachid Wibowo, confirmó que Ammar Zoni fue trasladado a Cipinang después de recibir un expediente de violación de las normas y reglamentos en el centro de detención de Salemba. El caso de tráfico de drogas que arrastró a Ammar Zoni a prisión fue revelado en enero de 2025 y actualmente aún se encuentra en proceso judicial.