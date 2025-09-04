La razón por la que Ammar Zoni canceló gratis de la prisión de este año

VIVA – Pupus es esperanza Ammar Zoni puede respirar aire libre en 2025. Ex -husband Bella irlandesa que se sabe que está cumpliendo la sentencia debido al caso drogas Solo puede presentar los derechos de asimilación el 25 de enero de 2026.

Jon Mathias como abogado de Ammar Zoni reveló que el estado legal de su cliente solo sería Inkrah o fortaleza permanente hace aproximadamente un mes. Por lo tanto, los derechos de Ammar Zoni como prisioneros no pueden ser presentados más rápido.

«Debido a que el Inkrah es solo más de un mes, pero Ammar todavía está en coaching», explicó Jon Mathias, citando shows de YouTube, jueves 4 de septiembre de 2025.

Inicialmente, se esperaba que el actor de la telenovela presentara asimilación en diciembre de 2025. Se sabía que Ammar Zoni había cumplido más del 50 por ciento de su sentencia para poder presentar la solicitud. Sin embargo, el cálculo aparentemente se perdió la realidad.

«Entonces, desde entonces, Ammar ha podido obtener sus derechos, porque nuestro cálculo era en realidad Ammar, si obtuviéramos los derechos que dijimos anteriormente (remisión) antes, debería haber podido presentar la asimilación, porque ya había sufrido un 50 por ciento (período de detención) a partir de diciembre», dijo Jon Mathias.

«Solo porque no ha obtenido los derechos, solo obtendrá los derechos más tarde después del 25 de enero de 2026, ahí es donde volveremos a presentar los derechos de asimilación», continuó.

Se planea que el abogado de Ammar Zoni presente una remisión especial a Eid Al -FITR el próximo año para que sus clientes puedan ser libres más rápido.

La cancelación del lanzamiento de Ammar Zoni este año ciertamente lo decepcionó. Sin embargo, Ammar Zoni Tolears para aceptar decisiones de las autoridades y puede ser paciente esperando.

Según Jon, Ammar Zoni también se dio cuenta de que el castigo que estaba sufriendo actualmente era una consecuencia de los errores cometidos. Por lo tanto, Ammar Zoni estaba sinceramente cumpliendo su sentencia en prisión.

En este proceso, se dice que Ammar Zoni se está preparando para regresar al mundo del entretenimiento.

«A pesar de que ha planeado prepararse para volver al mundo de la actuación», dijo Jon Mathias.

Además de planear regresar al mundo del entretenimiento, lo más importante que Ammar Zoni quiere hacer después de estar libre de prisión es conocer a sus hijos. Desafortunadamente, la reunión no se realizó fácilmente teniendo en cuenta que el irlandés Bella ahora se volvió a casar.