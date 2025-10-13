La razón por la que Aditya Zoni está seguro de que Ammar Zoni no es un narcotraficante

VIVA – Adithy Zoniel hermano menor del actor Ammar Zoniafirmó firmemente que todavía tenía plena confianza en su hermano mayor que estaba involucrado en un caso de drogas. No sin razón, Aditya admitió que realmente conocía la personalidad de Ammar desde que eran pequeños. Esto es lo que le hizo no dudar en defender a su hermano en medio del torrente de opinión pública y cobertura mediática.

«Estoy seguro de que mi hermano no es como los medios lo acusan de ser. Mi hermano es una buena persona, comparte a menudo y es un muy buen hermano para sus hermanos menores», dijo Aditya en una declaración abierta en Instagram @real_aditya1, citado el martes 14 de octubre de 2025.

El caso de Ammar comenzó con una redada en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, a principios de enero de 2025. El jefe del centro de detención de clase 1 en el centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, dijo que Ammar había estado bajo sospecha durante mucho tiempo porque sus movimientos eran sospechosos.

«En el momento de la redada, nuestros agentes sospechaban de los movimientos de AZ. Luego llegaron los agentes, se acercaron y realizaron una búsqueda», explicó Wahyu citado por VIVA.

Durante la búsqueda se encontraron metanfetamina y marihuana seca que presuntamente pertenecían a Ammar. Se sospecha que es quien recibía drogas desde fuera de la prisión para luego distribuirlas a otros reclusos, utilizando una aplicación de comunicación segura llamada Zangi.

Sin embargo, Aditya invitó al público a no apresurarse a sacar conclusiones antes de que se complete el proceso legal. Dijo que todo está todavía en la etapa de conjeturas y aún no ha habido una decisión oficial.

«Esperemos los hechos y los datos del juicio, no asumamos nada malo. Estoy muy seguro de que mi hermano no es como se informa… Siempre apoyaré a AMMAR ZONI», escribió.

En su vídeo aclaratorio, que dura más de dos minutos, Aditya también enfatiza la importancia de ser objetivo en este caso.

«Hermano Amar, esto sigue siendo una sospecha de amigos, por lo que aún no hay datos ni hechos. Ambos estamos esperando los resultados del juicio», enfatizó nuevamente.

Incluso recordó a los amigos de Ammar que fueran más prudentes al transmitir comentarios en público para evitar malentendidos.

«Realmente les imploro a los amigos de Bang Amar que tengan más cuidado al hablar con los medios porque no quieren empeorar las cosas», añadió Aditya.