La razón por la cual Megawati Soekarnoputri no asistió a la sesión anual del MPR: no saludable

Yakarta, Viva -El quinto presidente de la República de Indonesia y presidente de PDIP, Megawati soekarnoputri no asistir Sesión anual de MPR RI 2025 en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Presidente del Parlamento y Presidente de Indonesia del PDIP DPP, Señora. Revelar Megawati no pudo asistir porque estaba enferma.

«No está saludable», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Anteriormente informó, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR), Puan Maharani, saludó a una serie de presidentes generales de partidos políticos presentes en la sesión anual de la MPR indonesia y la sesión conjunta del DPR y DPD RI en 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlia, Jakarta, viernes 1525.

En esa ocasión, Puan Maharani había recibido al presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri, en el edificio del Parlamento, a pesar de que el quinto presidente no estuvo presente en la sesión anual.

«Lo que respeto al presidente general de los seres queridos y amo. El presidente del Partido Democrático de Democracia indonesio, la Sra. Profesor Honoris Causa Hajjah Megawati Soekarnoputri o que actualmente está representada por mí», dijo Puan mientras saluda a los líderes generales de las partes políticas.

En cuanto a la audiencia, a varios presidentes del Partido Político fueron atendidos por el presidente del Partido Bahlil Lahadalia Karya, Presidente del Partido Gerindra, Prabowo Subianto, presidente del partido Nasdem Surya Dharma Paloh.

Luego estaba el Presidente del Partido Nacional del Awakening Abdul Muhaimin Iskandar, el presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono, el presidente del próspero partido de justicia Al Muzzammil Yusuf, y el Presidente General del Partido Nacional del Mandado Zulkifli Hasan.