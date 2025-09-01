La razón por la cual el KPK aún no ha establecido sospechosos en el caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – KPK reveló las razones para no establecer sospechosos en el presunto caso corrupción distribución Haji soñando Además en 2024 a pesar de la etapa de investigación. El KPK todavía está explorando información de los testigos.

«El KPK todavía continúa explorando, analizando la información de testigos, incluidos otros testigos y otros testigos, también son convocados y examinado«Dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK, Kuningan, South Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

El ex ministro religioso, Yaqut Cholil Qouumas (izquierda), cuando llegó al KPK

Explicó que los testigos que habían cumplido la llamada del KPK podrían regresar si el equipo de investigación aún necesitaba otra información, incluido el ex Ministro de Religión, Yaqut cholil qouumas.

«Más tarde según las necesidades del investigador, por lo que si todavía se necesita llamarse citación», dijo.

Después de ser examinado, el KPK aparentemente exploró el asunto de la decisión de YAQUT relacionada con la distribución de la cuota adicional de Hajj en 2024.

«Por lo tanto, los investigadores exploran el origen, de modo que se realiza un trama del 50% -50%», dijo.

Budi dijo que los investigadores de KPK también exploraron la cronología de la cuota adicional para la peregrinación dividida. Incluyendo, dijo, sobre el supuesto flujo de dinero relacionado con la distribución de la cuota de peregrinación adicional.

«Relacionado con el supuesto flujo de dinero de la distribución de la cuota de peregrinación también fue explorado por los investigadores en el examen de hoy», dijo.

Por otro lado, Budi no explicó quién era sospechoso de recibir el flujo de fondos. Dijo que el flujo de fondos supuestamente fluía del viaje especial de peregrinación al Ministerio de Religión.

El ex ministro de religión que YAQUT asistió a la llamada del KPK

«Ingresó al material de investigación, pero, por supuesto, el KPK exploró relacionado con el flujo de dinero que fluye de los viajes o los gerentes de la agencia de viajes del Hajj a las partes relacionadas en el Ministerio de Religión», dijo.