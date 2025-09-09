La razón impactante por la que los Lakers se perdieron a Kawhi reveló

Kawhi LeonardLa decisión de 2019 de rechazar el Los Angeles Lakers para sus rivales de crosstown, el TijerasTenía poco que ver con el dinero. En cambio, se redujo a una persona: LeBron James.

De acuerdo a Bruce Arthur de la estrella de TorontoLeonard «no quería jugar con LeBron James, por lo que los Lakers eran una tercera rueda en el sorteo».

En ese momento, Leonard era el principal jugador de la NBA, recién liderando el Toronto Raptors a su primer campeonato derrotando a un Guerreros de Golden State equipo que había dominado a James durante su segundo período en Cleveland.

Los Raptors, los Lakers y los Clippers estaban en una carrera de tres vías para firmar a Leonard.

La señorita de los Lakers se convierte en bendición disfrazada

James se unió a los Lakers después de ganar un título en cuatro apariciones finales con los Cavaliers de 2015-2018, buscando una coprotagonista para poner fin a la sequía del título de Los Ángeles. Los Lakers persiguieron a Leonard agresivamente, pero seis años después, un ejecutivo de la liga dijo a Lakers Daily que perderse puede haber salvado al equipo de años de dolores de cabeza.

«Los Lakers querían mucho a Kawhi» el ejecutivo dijo. «Chico, esquivaron una bala masiva al no aterrizarlo. Crees que rico [Paul] ¿Y es difícil lidiar con LeBron? El tío Dennis (Dennis Robertson) es aún peor. Él piensa que Kawhi es la segunda venida de Jesús «.

En lugar de emparejarse con James, Leonard firmó con los Clippers y reclutó a otros nativos de Los Ángeles Paul George a través del ahora infame exitoso firma y comercio con Oklahoma City que consiguió el futuro MVP del Thunder Shai Gilgeous-Alexander. El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, uno de los más ricos de la liga, respaldó el acuerdo.

Controversia de la elección de la tapa

Ahora, Leonard y los Clippers están bajo una investigación de la NBA sobre las acusaciones de que un acuerdo de respaldo de $ 28 millones con la aspiración de la compañía ahora bancarrota puede haber evitado el límite salarial. Un denunciante en el «Pablo Torre se entera» Podcast afirmó que los pagos estaban estructurados para eludir las reglas de la NBA.

Los Clippers han negado cualquier irregularidad, afirmando que cortaron los lazos con aspiración en 2023 después de que la compañía incumplió las obligaciones. «Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers elaboraron el límite salarial ni se involucraron en ninguna mala conducta relacionada con la aspiración», dijo el equipo en un comunicado.

La investigación de la NBA podría llevar sanciones severas, que incluyen multas, suspensión de ejecutivos, pérdida de selecciones de draft y potencialmente anular el contrato de Leonard, Según el atlético. El propio Leonard podría enfrentar multas de hasta $ 350,000 y puede tener que devolver dinero vinculado al acuerdo a menos que demuestre la ignorancia de cualquier violación.

Leonard’s Lakers Alternative vs. Realidad

En ese momento, el tío de Leonard y el principal asesor, Dennis Robertson, hicieron demandas inusuales, incluida la propiedad parcial del equipo, un avión privado y ingresos de respaldo garantizados fuera del cancha, El atletismo informó. Los Lakers finalmente llamaron su atención en otro lugar, adquiriendo Anthony Davis Más tarde ese verano.

Mientras James y Davis entregaron un campeonato en 2020, el mandato de Leonard con los Clippers ha estado marcado por largos despidos de lesiones y disponibilidad limitada.

«El tipo apenas juega, no comercializa el equipo en el que está, y ahora está en las noticias por las razones equivocadas por segunda vez desde que firmó con los Clippers», dijo el ejecutivo.

Para los Lakers, la Señora cercana en Leonard en 2019 ha envejecido como un golpe de fortuna.