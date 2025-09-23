La razón detrás de la actualización exterior de XL7 híbrido Alpha Kuro

Yakarta, Viva – La industria automotriz nacional continúa siendo animada por la estrategia del fabricante para actualizar el producto, uno de los cuales es presentando una variante especial para fortalecer el atractivo en ciertos segmentos. PT Ventas de Suzuki Indomobil (SIS) Seleccionar la ruta a través del lanzamiento del nuevo Alpha Kuro de XL7, una nueva variante del SUV familiar XL7 que prioriza el refrigerio en el lado exterior.

Leer también: Distribución rápida, Suzuki aumenta XL7 Hybrid Alpha Kuro Sales



A diferencia de la tendencia del refresco del producto que generalmente incluye características de cabina o tecnología adicional, el alfa híbrido XL7 Kuro viene con un solo enfoque en la apariencia exterior. Según Harold Donnel, director de marketing de 4W, SIS, la decisión se apartó de los aportes del consumidor.

«Vimos que XL7 que se había vendido hasta ahora había sido apreciado del sector exterior. La demanda de los consumidores también provino de la apariencia. Así que presentamos XL7 Alpha Kuro con una estética negra para responder esas necesidades», dijo recientemente.

Leer también: Más popular: Suzuki XL7 Kuro, consejos para conducir y retirar el auto eléctrico



La presencia de esta variante trae nueve cambios principales en el exterior del automóvil. Comenzando desde el faro y la lámpara trasera envueltas en negro, la guarnición del parachoques delantero y trasero, el riel del techo, la manija de la puerta, hasta el umbral lateral. Además, Suzuki también cubrió la guarnición del portón trasero, los spoilers superiores traseros y los emblemas alfa con todos los tonos negros. Se espera que esta combinación detallada refuerce el carácter formidable de XL7 al tiempo que proporciona opciones para los consumidores que desean verse diferentes.

Aunque solo se centra en el exterior, Suzuki todavía mantiene la principal ventaja del híbrido XL7 a través de la tecnología Smart Hybrid Vehicle por parte de Suzuki (SHVS). Esta tecnología permite una mejor eficiencia de combustible al tiempo que respalda los programas de descarbonización.

Leer también: La nueva variante de Suzuki XL7 está presente, Alpha Kuro parece aterrador con un acento negro



Este automóvil se produce en la fábrica de Suzuki Cikarang con estándares globales y se ha registrado en el programa de vehículos de emisión de bajo carbono (LCEV).

Suzuki ofrece XL7 Hybrid Alpha Kuro en tres variantes de color exterior, a saber, Black Cool que se vende por RP312.2 millones, y Savanna-Black y Blancanieves Blancan las perlas cada uno RP314.2 millones (transmisión automática de Dki Jakarta en la carretera, transmisión automática).

Harold agregó, esta estrategia no es solo para enriquecer las elecciones de los consumidores, sino también para probar el potencial para la aplicación de conceptos similares en otros modelos. «Si el fenómeno de Kuro se recibe positivamente, por supuesto, existe la oportunidad de aplicarse a otros productos de Suzuki», dijo.

Con un enfoque en el exterior, Suzuki muestra que el refresco del producto no siempre significa un cambio total, pero puede dirigirse de acuerdo con las tendencias del mercado. El alfa híbrido XL7 Kuro es un ejemplo de cómo las preferencias del consumidor, especialmente en el diseño exterior, pueden ser la base en la estrategia de modelado de un modelo.