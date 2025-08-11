La razón del tragamonedas de Arne después de Liverpool no pudo ganar el escudo comunitario 2025

Viva – Entrenador Liverpool, Ranura de arnehabló después de que el equipo fue derrotado de Palacio de cristal en el evento Escudo comunitario 2025. Jugando en el Wembley Stadium, Londres, domingo 10 de agosto de 2025, los Rojos deben estar satisfechos de ser subcampeones después de perder un tiroteo de penalti 2-3, después de jugar anteriormente 2-2 en tiempo normal.

Liverpool tenía dos veces por delante a través de los goles de Hugo Ekitice y Jeremie Frimpong. Sin embargo, esa excelencia no se puede mantener. Dos penalizaciones de Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr hicieron el partido deben determinarse a través de la escuela secundaria.

Slot Arne: «En realidad controlamos el juego»

En sus comentarios después del partido, Arne Slot dijo que Liverpool parecía dominante, pero no logró mantener la excelencia.

«Habíamos ganado dos veces, y en mi opinión controlamos el juego a 2-2», dijo Slot, citado en el sitio web oficial del club.

El entrenador holandés evaluó que sus hijos adoptivos comenzaron a mostrar una mejora en términos de creación de oportunidades. Sin embargo, hay una gran tarea en el sector de defensa.

«Ahora somos mejores en la creación de oportunidades que la temporada pasada. Pero en cambio, lo que solía ser nuestra fuerza, es decir, una lámina limpia, ahora incluso problemática», continuó ranura.

«La temporada pasada a menudo ganamos con una diferencia de un gol debido a la reunión. Esta vez concedimos dos goles, y todo fue desde el punto de penalti».

Centrarse en la liga inglesa

Después del fracaso en el escudo comunitario, el Liverpool desviará inmediatamente el enfoque a Liga Premier 2025/2026. Los Rojos están programados para recibir a Bournemouth en la primera semana, el sábado 16 de agosto, Wib, en el estadio Anfield.