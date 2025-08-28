La razón del gobierno es cada vez más arbitraria, Kemal Palevi: Somos silenciados

Yakarta, Viva – cómico Kemal Palevi volver a expresar sus críticas picantes de gobierno. En la carga el jueves 28 de agosto de 2025, el hombre de 36 años, el hombre de 36 años derramó un malestar que, según el pueblo indonesio, sintió cada vez más el pueblo indonesio.

Kemal abrió sus comentarios cuestionando por qué el gobierno parecía más arbitrario. La respuesta en sí es bastante llamativa.

«Porque saben que no podemos hacer nada. Somos silenciados», dijo, citado el viernes 29 de agosto de 2025.

Agregó que los políticos parecían no preocuparse por las consecuencias de sus acciones.

«Saben que no haremos nada loco que pueda dañar sus carreras políticas», dijo Kemal.

Cultura Sentil «olvidadiza» y amnistía de prisioneros

Según él, la cultura de la cultura de cancelación en Indonesia todavía no está funcionando. Los políticos que han sido atrapados en los casos pueden volver a funcionar cada cinco años.

«Saben que somos personas olvidadas con sus casos. Más precisamente no olvidamos», explicó.

Kemal destaca cómo los problemas públicos a menudo se desvían con nuevos casos.

«Transferido a un caso loco para que tan concentrados nos mudemos allí, hay personas que de repente la sentencia de la prisión se corta debido al Día de la Independencia de Indonesia», dijo sarcásticamente.

Este comentario se refiere al 80º Día de la Independencia de Indonesia, donde el presidente Prabowo Subianto dio amnistía a varios reclusos, incluidos grandes nombres como Hasto Kristiyanto (corrupción) y Yulius Paonganan (caso ITE). Kemal afirmó estar sorprendido por el fenómeno.

«De repente hay corruptores que regresan a sus partidos políticos o regresan al gobierno», dijo.

«De repente hubo una corrupción aún más loca, entonces, ¿cómo estás los corruptores de Pertamina?» Continuó interrogando.

Ser ciudadano, completamente equivocado

Esta condición le hizo dar consejos satíricos a la comunidad para que solo intente sobrevivir día a día. Incluso dijo que el sufrimiento de los ciudadanos podría ser un camino hacia el cielo.

«Porque de hecho es un pueblo en este país lo que está mal», agregó.

Kemal también mencionó el riesgo para los residentes que transmitieron aspiraciones.

«Una vez que salimos a las calles, transmitimos las aspiraciones a través de la manifestación, eh, el gobierno es WFH», dijo.

Agregó que a menudo se culpaba a la acción de los estudiantes a los trabajadores a pesar de que trajeron las aspiraciones de la gente.

«Supongamos que queremos hacer acciones anarquistas, queremos hacer daño para dar un efecto disuasorio. ¿Quién está equivocado?

Sin detenerse allí, aludió al último caso de presunta corrupción en la cuota de peregrinación.

«Boro-Boro tiene miedo del pecado de la corrupción. Lo mismo que el pecado de la corrupción de la cuota de peregrinación no tiene miedo», dijo.

Finalmente, en un tono resignado, Kemal cerró su ansiedad.

«Sí.

Respuesta pública

Aunque conocido como cómic, esta vez Kemal Palevi eligió expresar serias críticas sin humor. Eso sorprendió a algunos de sus seguidores.

«Ha estado esperando el final, creo que hay una línea de línea», dijo los internautas.

«Estás hablando con mi mente en mi mente. Solo rendirte», dijo otro.

«Entonces habla de Bang @Kemalpalevi», continuó el ciudadano.