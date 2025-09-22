La razón de Taylor Swift de seguridad apretada en el juego de Chiefs informó

Global Music Megastar Taylor Swift no se informó haber asistido Su prometido juego de Travis Kelce el domingo por la noche, cuando los Jefes de Kansas City del Future Hall del Salón de la Fama Kansas City finalmente lograron su primera victoria de la temporada, superando a los Gigantes de Nueva York 22-9.

Si bien puede que no haya ningún significado para faltar a Swift un juego de carretera, los fanáticos se quedaron con preguntas después de lo que la princesa del pop hizo en la derrota en casa de los Chiefs ante los Filadelfia Eagles la semana anterior.

Según los informes, Swift asistió bajo medidas de seguridad pesadas que no se habían visto cuando se presentó en los Juegos de los Chiefs anteriores. Ahora, un nuevo informe ha revelado un﻿ Razón potencial para el mayor miedo de la superestrella por su seguridad, un presunto acosador que, según una fuente cercana a Swift citado por un Correo diario informeAnteriormente ha ido a «longitudes depravadas» en sus intentos de «invadir su privacidad».

Swift anteriormente no tenía ningún secreto de asistencia al juego

Anteriormente Swift ha sido demasiado feliz para ser visto animando a Kelce mientras está rodeada de amigos y familiares en una caja de lujo privada en Arrowhead Stadium, ya que ella y el siete veces All-Pro se convirtieron por primera vez en un artículo Antes de la temporada 2023

Y la NFL ha sido demasiado feliz para tenerla visible en cámara. De acuerdo a Investigación la temporada pasada por The New York TimesLa audiencia de televisión para los juegos de la NFL, no solo los juegos de Chiefs, aumentó en un nueve por ciento en el horario de tiempo del domingo por la tarde, y el 15 por ciento en el tragamonedas temprano del domingo, cuando Swift asistió a los Juegos de los Chiefs.

El Veces También miró dos Sunday Night Football Juegos con los Chiefs con Swift Asistencia, y uno Jueves por la noche de fútbol Juego, descubriendo que el «efecto rápido» también funcionó en esas ranuras de tiempo, con clasificaciones de TV más altas que para los juegos promedio de la NFL en esos formatos.

Swift detrás de la barrera a prueba de balas para el primer partido de la casa de los Chiefs

Pero para el primer juego de la temporada en casa de Kansas City, el 14 de septiembre, Swift llegó tarde, evitando que los medios de comunicación esperen que ella haga una entrada, y procedió a ver el juego desde atrás «una partición de escudo portátil resistente a la bala».

¿Por qué Swift ha tomado repentinamente medidas de seguridad elevadas? Con un patrimonio neto, por Revista ForbesDe $ 1.6 mil millones, la músico femenino más rico del mundo tiene razones obvias para tomar precauciones extraordinarias.

Otra especulación se ha centrado en el hecho de que, según Pesado.com La escritora Anne Erickson, «La seguridad ha sido mayor en todo Estados Unidos, en general, desde el tiroteo de Charlie Kirk. Los eventos en todo el país han sido muy cuidadosos con la seguridad después del tiroteo fatal, que ocurrió el jueves 11 de septiembre».

El periódico cita una causa potencial de medidas elevadas

Pero según un informe inquietante publicado por Gran Bretaña Correo diario El periódico, Swift, tiene una razón más específica y aún más aterradora para su seguridad endurecida.

«El Correo diario Puede revelar que se enfrenta a las crecientes luchas con un presunto acosador que, a pesar de los extensos esfuerzos de un investigador personal, no se puede encontrar «, informó el documento, citando documentos judiciales.» Brian Jason Wagner, a quien Swift, de 35 años, tiene una orden de restricción temporal (TRO), lo ha desaparecido, según una declaración presentada por Brooke Berg, un investigador de restricciones temporal que se aceleró a la altura de los cinger.

Según el Correo Informe, Wagner no ha respondido a los esfuerzos repetidos, incluidas las respuestas en persona, por el investigador privado de Swift para contactarlo, para atenderle una audiencia del 22 de septiembre sobre la orden de restricción. Berg, el investigador privado, no ha podido localizar al supuesto acosador, el Correo reportado.

Berg en su presentación judicial citado por el Correo dijo que Wagner es «transitorio o oculta activamente su paradero».

Hasta que la situación del acosador se resuelva a través de medidas legales o de aplicación de la ley, según el CorreoLa fuente de «información privilegiada», «Tomará precedentes sobre todo lo que hace en su vida y carrera».