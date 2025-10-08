La razón de Prabowo para nombrar al embajador adjunto chino, ministro de Asuntos Exteriores: necesita fuerza adicional

Jacarta —El estado externo (Ministro de Asuntos Exteriores) RI, Sugión revela las razones por las cuales el presidente Prabowo Subianto nombró al embajador adjunto (embajador) para el representante indonesio en Beijing, Porcelana.

Prabowo, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores, consideraba que China era una región muy grande. Por lo tanto, existe la necesidad de fortaleza adicional para proporcionar servicios a los ciudadanos indonesios, así como representar a la República de Indonesia allí.

«La República de China es una nación el grande. «Luego también hay muchas cargas de trabajo que creemos que requieren un fortalecimiento adicional de las posiciones», dijo Sugiono a los periodistas del Palacio del Estado, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Inauguración del embajador y el embajador adjunto en el Palacio del Estado Foto : Secretaría de YouTube/Presidencial

La embajadora adjunta china nombrada se llama Irene. Fue nombrado junto con otros 10 embajadores.

Además de eso, Sugión también mencionó que la urgencia de tener un embajador adjunto en China era porque Indonesia abriría un consulado general en Beijing.

«También abriremos otro consulado general allí. Así que creo que organizalmente necesitamos fortalecerlo», dijo.

Para obtener información, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró a diez embajadores extraordinarios y plenipotenciarios (LBBP) de la República de Indonesia y un embajador adjunto de la República de Indonesia LBBP en una ceremonia oficial en el Palacio del Estado, Central Jakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración que tuvo lugar alrededor de las 15.25 WIB fue presidida directamente por el presidente Prabowo. Durante la ceremonia, los embajadores y embajadores adjuntos participaron en el juramento de oficinas leídos por el Jefe de Estado.

«Que yo, para ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario, sea leal a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y llevaré a cabo todas las regulaciones legales lo más estrictamente posible, por el bien de mi servicio a la nación y al estado», dijo Prabowo, seguido simultáneamente por los embajadores nombrados y los embajadores Deputados.

«Que al llevar a cabo los deberes de mi oficina, mantendré la ética de la oficina, trabajaré lo mejor que pueda con un sentido completo de responsabilidad. Que llevaré a cabo todas las órdenes e instrucciones dadas por el gobierno central y cumpliré fielmente todas las demás obligaciones transmitidas por mí por la posición de las embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Que Dios me ayude», continuaron «, continuaron.