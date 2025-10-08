La razón de Prabowo para agregar Viceministro de Salud para superar los problemas en BGN

Jacarta – El Ministro de Estado de Indonesia (MenseNeg), Praseteto Hadi, reveló las razones del presidente Prabowo Subianto agregó dos ministros adjuntos al gabinete rojo y blanco.

Los dos nuevos ministros del vicepresidente son el viceministro de asuntos del Interior (Wamenda) y viceministro de salud (Wamenkes).

El nuevo Viceministro de Asuntos Interiores es Akhmad Wiyagus, mientras que el Viceministro de Salud es Benjamin Paulus Octavianus.

Prabowo inauguró varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Prasetyo cree que la posición del Viceministro de Asuntos Interior debe agregarse considerando esto región Indonesia es muy amplia. Agregó que el presidente Prabowo consideró que esta gran área debería aumentar en fuerza.

«Todos sabemos que nuestro país es muy grande. 514 distritos, 38 provincias. Por supuesto, para fomentar y garantizar que el desarrollo en cada región, tanto las provincias como los distritos, puedan funcionar bien y sin problemas, el presidente siente la necesidad de proporcionar fortaleza adicional al Ministerio de Asuntos de Interior al nombrar un viceministro de asuntos de origen», dijo Prastotoo en el Palacio del Presidente, Jakarta, miércoles, el miércoles, el miércoles 8 2025.

Agregó que se agregó el puesto de viceministro de salud para resolver problemas que ocurrieron en la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«También para ayudar a resolver varios problemas que ocurrieron en la Agencia Nacional de Nutrición, el presidente decidió nombrar y agregar un viceministro al Ministerio de Salud», dijo.