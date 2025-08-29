La razón de Nasdem Shear Sahroni del vicepresidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes

Yakarta, Viva – Presidente de la facción Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat abre voz sobre las razones por las que su partido cambia Ahmad Sahroni desde su posición como vicepresidente Comisión de la Cámara de Representantes III Convertirse en miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I.

Dijo que la decisión fue parte de un esfuerzo para fortalecer el desempeño de la facción para que estuviera en línea con el espíritu de la restauración indonesia.

«Queremos que cada cuadro trabaje de acuerdo con la mejor capacidad para la gente. Ese es el espíritu de restauración que seguimos ejecutando», dijo Viktor en su declaración, viernes 29 de agosto de 2025.

Viktor también enfatizó la importancia de mantener la solidez interna y garantizar que la política de restauración estuviera realmente presente en el trabajo real de la legislación, supervisión y servicio a la comunidad.

La Comisión III del Parlamento indonesio tiene un papel vital en la supervisión de las instituciones de aplicación de la ley, que van desde la oficina del fiscal, la policía, hasta la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Con esta rotación, la facción Nasdem enfatiza el enfoque para fortalecer las agendas de supervisión y legislación en el campo de la ley. Esta rotación también confirma el compromiso de la facción Nasdem para presentar una política adaptativa y receptiva.

«Al llevar a cabo el espíritu de restauración, la parte enfatizó que cada cuadro se colocó no solo en función de las necesidades internas, sino también para responder a los desafíos del nacionalismo que continuó desarrollándose», explicó Viktor.

Anteriormente informó, el político del Partido Nasdem Ahmad Sahroni fue transferido de su cargo como vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III.

La decisión fue contenida en la carta de facción del Partido Nasdem con F. Nasdem. 758/DPR-RI/VIII/2025 con fecha del 29 de agosto de 2025.

En la carta, la posición de Sahroni como vicepresidente de la Comisión III fue reemplazado por Rusdi Masse Mappasesu, quien anteriormente era miembro de la Comisión IV del Parlamento Indonesio. Mientras tanto, Sahroni fue transferido para convertirse en miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I.

«De acuerdo con la reunión del liderazgo de la facción del Partido Nasdem del Parlamento Indonesio, transmitiremos el nombre del nombre de los miembros de la Comisión IL y IV a partir del 29 de agosto de 2025 de la Facción del Partido Nasdem del Parlamento de Indonesia, a saber, Ahmad Sahroni, originalmente el vícito de la Comisión III como miembro de la Comisión de la Comisión L». 2025.

«Y Rusdi Masse Mappasessu fue originalmente miembro de la Comisión IV como vicepresidente de la Comisión Mal», dijo el comunicado.