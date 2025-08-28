La razón de MK prohíbe al Viceministro de Posición Duplicada: Centrarse en el Ministerio

Yakarta, Viva – Tribunal constitucional (Mk) Prohibir el viceministro (Viceministro) Realizar práctica Departamento duplicadocomo corresponde al ministro.

La razón es que los ministros adjuntos pueden concentrarse en cuidar ministerio quien se le confía.

Esto se indicó en la consideración legal del Tribunal en la decisión número 128/PUU-XXIII/2025 leído por el juez constitucional Enny Nurbaningsih en la Sala de la Corte Plenaria del Tribunal Constitucional (MK), jueves 28 de agosto de 2025.

«La prohibición de posiciones duales para los ministros adjuntos se basa en la consideración de que, como funcionario estatal, el viceministro debe centrarse en la carga de trabajo que requiere un manejo especial en el ministerio», dijo Enny.

En cuanto a la decisión, el tribunal otorgó una parte de la solicitud presentada por el defensor Viktor Santoso Tandiasa.

El Tribunal Constitucional prohibió los ministros adjuntos (WAMEN) de manera simultánea como otros funcionarios estatales, comisionados o directores a empresas estatales y privadas, o líderes organizativos financiados por APBN y APBD.

El Tribunal Constitucional incluyó explícitamente la frase «Viceministro» en la norma del Artículo 23 de la ley número 39 de 2008 sobre el ministerio estatal que inicialmente solo contenía una prohibición de posiciones duales para el Ministro.

Enny explicó que esta decisión se basó en las consideraciones legales del Tribunal en la decisión número 80/PUU-XVII/2019. En la decisión anterior, el Tribunal Constitucional en realidad había declarado clara y firmemente una prohibición de posiciones duales que se aplican al Ministro también se aplica al Vice Ministro.

Según el tribunal, así como el veredicto, la verdadera consideración legal tiene una posición legal vinculante porque es parte de la decisión final.

«En este sentido, la consideración legal a la que se hace seguimiento desde la pronunciación del número de decisión del Tribunal Constitucional 80/PUU-XVIL/2019», dijo Enny.

Sin embargo, de hecho, después del número de decisión 80/PUU-XVIL/2019 se dijo en agosto de 2020, todavía había un ministro adjunto que al mismo tiempo posicionó, incluido uno de ellos se convirtió en comisionado en una empresa estatal. Esto es lo que Viktor argumentó a su solicitud.

Con respecto al argumento, el Tribunal Constitucional dijo que la prohibición de la doble posición del Viceministro como Comisionado de Bumn en línea con las normas del Artículo 33 Carta B de la Ley Número 19 de 2003 con respecto a las SOES cuyas sustancias aún se acomodaron en la última ley de bumn que se aprobó antes de este año.

«Por lo tanto, es importante que el tribunal afirme que en el fallo de un quo (este) con respecto a la prohibición de posiciones duales para los ministros adjuntos, incluidos los comisionados, así como el ministro para centrarse en el manejo de los ministerios», dijo Enny.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional también aludió al Ministro de Regulación de SOE Número 3/MBU/03/2023 de 2023 sobre el órgano y los recursos humanos de Bumn.

En el Permen, se regula que una de las condiciones para que alguien sea designado como la Junta de Comisionados/Supervisores o Subvisores de Bumn, que puede proporcionar tiempo suficiente para llevar a cabo sus deberes.

«Además, la regulación de la prohibición en una posición dual porque también está relacionada con el principio de la administración estatal limpia, libre de conflictos de intereses, así como con la implementación de la buena gobernanza», explicó Enny.

Basado en estas consideraciones, el tribunal otorgó la solicitud de Viktor para parte. El caso fue solicitado por Viktor junto con el taxista de motocicletas en línea de Didi Supandi, pero el Tribunal Constitucional declaró que Didi no era legal.

MK declaró que las 23 leyes del Ministerio Nacional de Estado eran contrarios a la Ley de Política Nacional de la República de Indonesia en 1945 y no tenían una fuerza vinculante legal en todo lo inaceptable:

«Los ministros y los ministros adjuntos tienen prohibido simultáneamente: a. Otros funcionarios estatales de acuerdo con las regulaciones legales, b. Comisionados o directores de empresas estatales o privadas, o c. Líderes organizacionales financiados de la APBN y/o APBD». (Hormiga)