La razón de los resultados de la prueba de ADN de Lisa mariana negativa

VIVA – El público se sorprende nuevamente por el desarrollo de casos que involucran celebridad Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Resultados Tes ADN Realizado por el Centro de Medicina y Salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional se convirtió en el foco principal después de ser anunciado oficialmente en una conferencia de prensa en el Edificio de Investigación Criminal, el miércoles 20 de agosto de 2025. La prueba concluyó que Ridwan Kamil no era un padre biológico de Celina Azura (CA), el hijo de Lisa Mariana, que desencadenó diversas especulaciones entre la comunidad.

El examen de ADN se llevó a cabo como parte de la investigación de presuntos casos de difamación reportados por Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Este caso comenzó con la declaración de Lisa a través de su cuenta de Instagram, @lisamaryanaaaa y @lisamaryanaofc, quienes afirmaron que Ridwan Kamil era el padre biológico de CA.

La declaración provocó controversia y alentó a Ridwan Kamil a tomar medidas legales al informar a Lisa a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. Para verificar el reclamo, los investigadores tomaron muestras de ADN de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y CA el 7 de agosto de 2025.

Los resultados del examen de laboratorio de ADN, anunciados por el general de brigada Pol. Dr. Dr. Sumi Hastry Purwanti, DFM, Sp.F. Como jefe de la Oficina de Laboratorio de Pusdokes de la Policía Nacional, proporciona claridad científica.

«Del examen de ADN que se ha llevado a cabo, los resultados del examen de laboratorio de ADN son los siguientes: A. La mitad del perfil de ADN Celina Azura coincide con la mitad del perfil del ADN Lisa Mariana Presley Zulkandar. B, la mitad del perfil de ADN Celina Azura no es adecuada con la mitad del perfil de ADN Mohammad Kamil», dijo Sumi.

«A partir de los resultados del análisis de todos los perfiles de ADN obtenidos, se ha demostrado científicamente que genéticamente Celina Azura es una hija biológica de Lisa Mariana Presley Zulkandar, no un niño biológico Mohammad Ridwan Kamil», agregó.

El proceso de examen de ADN fue realizado cuidadosamente por el equipo de Laboratorio de Pusdokes de la Policía Nacional. Las muestras tomadas incluyeron sangre y hisopo bucal de las tres partes, a saber, Mohammad Ridwan Kamil (53 años), Lisa Mariana Presley Zulkandar (25 años) y Celina Azura (3 años).

El examen se llevó a cabo del 8 al 12 de agosto de 2025, incluida la extracción de ADN, la cuantificación, la amplificación, el análisis del perfil de ADN utilizando la electroforesis capilar. Los resultados confirmaron que no había compatibilidad genética entre Ridwan Kamil y CA, lo que negó así la afirmación de Lisa Mariana.

Aunque se han anunciado los resultados de la prueba de ADN, el abogado de Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, declaró que su partido estaba considerando pedir una segunda opinión para garantizar la precisión de los resultados.

«Nuestro cliente tiene un segundo plan de opinión, más tarde se discutirá más a fondo», dijo Jhon Boy.

También enfatizó que Lisa recibió los resultados de la prueba con gracia, a pesar de que no había dado una declaración directa porque aún se reuniría con su asesor legal.

Mientras tanto, la Dirección de los actos criminales de Siber Bareskrim Polri planea continuar el proceso legal relacionado con el informe de difamación. Kombes Rizki Agung Prakoso, Kasubdit 1 Dittipidsiber, declaró que los resultados de la prueba de ADN serán la base para una mayor investigación.

«Los investigadores llevarán a cabo un título de caso para determinar el próximo paso legal para proporcionar certeza legal», explicó.

Además, los investigadores han examinado a 12 testigos, incluida Lisa Mariana, así como confiscar documentos electrónicos y muestras de voz como evidencia.

Este caso continúa atrayendo la atención pública, principalmente porque involucra figuras públicas como Ridwan Kamil y Lisa Mariana, que tienen grandes seguidores en las redes sociales. Las reacciones de los ciudadanos también varían, que van desde el apoyo a Ridwan Kamil hasta la especulación sobre los motivos detrás de las afirmaciones de Lisa.

Con el segundo plan de opinión de Lisa Mariana, el desarrollo de este caso continuará siendo monitoreado, tanto en términos de derecho como en impactos sociales en la comunidad.