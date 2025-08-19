La razón de Annisa Pohan no fue acompañada por la ceremonia Ahy en el palacio, ¡había algo más importante!

VIVA – Cada celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio del Estado siempre es un momento especial para funcionarios estatales de alto riesgo. A esta tradición generalmente asisten ministros con sus parejas, lo que refleja el espíritu de unión en conmemorar el día histórico.

Leer también: Ahy recibió una tarea especial de Prabowo, complete el proyecto de tren rápido de Yakarta-Surabaya



En los últimos años, Annisa Pohan, esposa de Agus Harimurti Yudhoyono (A mí), siempre acompañó fielmente a su esposo en la ceremonia estatal ya que Ahy se desempeñó como ministro en la era del presidente Joko Widodo.

Sin embargo, en el 80 aniversario de la República de Indonesia, que se celebró el 17 de agosto de 2025 bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, Annisa Pohan parecía ausente del lado de Ahy, quien ahora se desempeña como ministra coordinadora para el desarrollo de infraestructura y sandermentación. Esta ausencia desencadenó un signo de interrogación en el público.

Leer también: Ahy, asegúrese de que SBY asista a la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025



Surgieron muchas especulaciones sobre la razón por la cual Annisa no asistió al prestigioso evento estatal. Para responder a la curiosidad pública, Annisa también dio una explicación a través de sus cuentas personales de redes sociales.

En cargas en Instagram, recordó momentos valiosos cuando asistió rutinariamente a la ceremonia de la bandera en el Palacio del Estado con Ahy.

Leer también: No recibido durante una ceremonia de título militar, Ahy enfatizó que no había ningún problema con Gibran



«Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de asistir y asistir a la ceremonia de la bandera en el Palacio del Estado durante años. ¡Los años estuvieron llenos de recuerdos y orgullo. Annisa Pohan escribió en Instagram, citada el martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, Annisa reveló que este año la situación era diferente. Explicó que había una razón muy especial que lo hizo elegir no asistir a una ceremonia en el Palacio del Estado.

Aparentemente, la decisión se relacionó con un momento especial en su familia, a saber, el cumpleaños de su hija, Almira Tunggadewi Yudhoyonoo que se llama familiarmente AIRA, quien nació justo el 17 de agosto de 2008. Este año, Aira celebró su cumpleaños número 17, un momento que Annisa consideró muy significativo y solo sucedió una vez en la vida.

«Sin embargo, este año es diferente. Por primera vez (aparte de la primera vez de Covid y una vez que no me invitaron una vez un palacio), hoy no pude cumplir con la invitación de una ceremonia estatal porque decidió acompañar a mi hijo que nació el 17 de agosto», dijo Annisa en su carga.

«Incluso tiene 17 años hoy, un momento una vez en la vida que no es menos importante», continuó.

La decisión de Annisa de priorizar estar junto con su hija en el día especial recibió mucho apoyo de los ciudadanos. Muchos elogiaron sus elecciones para priorizar a la familia en medio de la ocupación y la responsabilidad como la esposa de un funcionario estatal.

Este momento también es un recordatorio de que detrás de las tareas estatales, los valores familiares siguen siendo una prioridad para Annisa Pohan. Con esta explicación, se respondió la especulación pública, y Annisa logró demostrar que había cosas que no eran menos importantes fuera de la agenda oficial del estado.