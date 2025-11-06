La rápida acción del conductor evita un accidente grave cuando un autobús se incendia en Andhra Pradesh







Se evitó un accidente importante después de que el gobierno se dirigiera a Odisha. autobús se incendió el jueves por la mañana mientras atravesaba la carretera Sunki Ghat aquí en el distrito de Parvathipuram Manyam.

Los 10 pasajeros fueron evacuados de forma segura gracias a la rápida acción del conductor.

No se reportaron heridos ni víctimas

No se reportaron heridos ni víctimas», dijo a PTI la superintendente adjunta de policía (ASP) del distrito de Parvatipuram Manyam, Ankita Surana.

Según Surana, el conductor del autobús informó que una chispa en el motor probablemente provocó el incendio, posiblemente debido a un cortocircuito, lo cual aún no se ha determinado.

El autobús iba cuesta arriba cuando de repente se detuvo. Al revisar el motor, el conductor notó chispas e inmediatamente alertó a los pasajeros, quienes rápidamente bajaron, dijo.

La policía dijo que la rápida respuesta del conductor ayudó a evitar un percance mayor.

Unidades de Bomberos acudieron al lugar y poco después el incendio fue sofocado. Se está realizando una inspección técnica para determinar la causa exacta del incendio, dijo Surana.

