La rama del crimen registra FIR contra el ex jefe juvenil del Congreso de Kerala y MLA







La rama de delitos policiales de Kerala ha registrado un primer informe de información (FIR) contra el Congreso MLA Rahul Mamkottathil basado en quejas de conducta sexual inapropiada y acoso en las redes sociales.

El FIR se ha presentado bajo Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) Secciones 78 (2) (acoso), 351 (intimidación penal) y la Sección 120 (0) Ley de Policía de Kerala, 2011 (causando, por cualquier medio de comunicación, una molestia a cualquier persona por llamada repitida o indeseable, letra, escritura, mensaje, e-mail), Fources el jueves.

Mamkoottathil ha sido acusado de seguir constantemente a las mujeres en las redes sociales, causarles acoso mental y físico y emitir amenazas a través de mensajes.

El rama del crimen ha registrado el caso basado en quejas de cinco personas que no son víctimas de los cargos contra el Palakkad MLA.

Ninguna víctima del presunto acoso sexual por parte del MLA hasta ahora se ha presentado para presentar una queja ante la policía.

Mientras tanto, el líder de la oposición en la Asamblea de Kerala, VD Satheesan, dijo el jueves que los líderes del Congreso habían tomado por unanimidad una acción ejemplar contra Mamkoottathil después de que se presentaron cargos contra él.

Mamkoottathil renunció como presidente del Congreso Juvenil del Estado y luego fue suspendido de la membresía principal del Congreso después de que las acusaciones de acoso sexual surgieron contra él.

Satheesan dijo que la nueva juventud estatal Congreso Presidente en lugar de Mamkoottathil será decidido por el liderazgo de All-India Youth Congress pronto

