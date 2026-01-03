La RAE de Padang despliega personal para evacuar a los residentes atrapados en las inundaciones

Hajarta, EN VIVO – Oficina de Socorro y Búsqueda (RAE) PadangSumatra Occidental (Sumbar), personal desplegado para evacuar habitante quien esta atrapado inundación en Padang el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: La Afirmación De Prabowo De Manejar Seriamente Las Inundaciones Y Los Deslizamientos De Tierra En Sumatra Aunque No Declare Un Desastre Nacional



«Proceso evacuación «Seguiremos haciendo esto por los residentes atrapados por la catástrofe de las inundaciones en Padang utilizando botes de goma», dijo el jefe de la oficina de la RAE de Padang, Abdul Malik, en Padang, el sábado 3 de enero de 2026.

Uno de los lugares de evacuación llevados a cabo por el equipo fue el área de Tabiang Banda Gadang, Nanggalo, ciudad de Padang.

Lea también: Tres solicitudes del regente de Aceh Tamiang a Prabowo





Oficiales de BPBD evacuan a las víctimas de las inundaciones en Martapura, Banjar, Kalimantan del Sur

Explicó que fue dramático el proceso de evacuación mediante lanchas neumáticas, cuando el personal visitó las casas de los residentes.

Lea también: Terraplén roto, Aceh Tamiang nuevamente afectada por inundaciones



La razón es que los residentes no pueden ir a ningún lado debido al alto nivel de agua estancada en las zonas residenciales, por lo que se quedan en casa.

Los residentes se vieron obligados a sobrevivir porque era imposible penetrar los charcos de agua que podrían amenazar su seguridad personal.

«Después de ser evacuados de la casa, los residentes fueron llevados inmediatamente por el personal a un lugar más seguro», dijo.

El proceso de evacuación continúa a cargo del equipo SAR de Padang hasta el viernes 2 de enero de 2026 alrededor de las 22:00 WIB.

Una vez en la zona de Tabiang Banda Gadang, el equipo continuó su evacuación al complejo de viviendas Hannah Asri, Lubuk Buaya Padang, que también resultó afectado por la inundación.

Las inundaciones en la ciudad de Padang fueron provocadas por las fuertes lluvias Lluvia desde el viernes (1/2) por la mañana, lo que provocó el desbordamiento de ríos que inundaron zonas residenciales, mientras que cientos de casas de residentes quedaron sumergidas en el agua a diferentes alturas.

Hasta alrededor de las 19.40 horas, la lluvia seguía cayendo con intensidad de moderada a fuerte. Hizo un llamado a los residentes a permanecer alerta ante las inundaciones.

El proceso de evacuación tuvo lugar en varios lugares de la ciudad de Padang, incluidas las áreas de Dadok nggul Hitam, Kurao Pagang, Lalang Belimbing Market y Pauh.

La evacuación no solo fue llevada a cabo por personal de SAR Padang, sino también por BPBD Padang, Satpol-PP, TNI, Polri, la Comunidad de Preparación para Desastres (KSB), el Gobierno de la ciudad de Dubalang Padang, voluntarios, Scouts y otros.