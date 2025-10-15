La quinta temporada y Picturestart amplían su acuerdo plurianual para cine y televisión

Estudio mundial de cine y televisión. Quinta temporada (“Severance”, “Friendship”) y productora de contenido premium inicio de imagen (“Together”) ha ampliado su relación cinematográfica y televisiva con un acuerdo de varios años.

Los términos del acuerdo incluyen que la Quinta Temporada proporcione servicios de asuntos comerciales, finanzas, producción y conocimiento estratégico a Picturestart y las compañías aumentarán las coproducciones de cine y televisión. Picturestart continuará supervisando su sólida cartera de cine y televisión, y las ejecutivas de producción senior Jessica Switch, Julia Hammer y Emily Wissink firmarán nuevos acuerdos con la compañía. Erik Feig, el ex director del estudio que fundó Picturestart y es su mayor inversor, será el presidente ejecutivo.

«La ampliación de nuestra asociación reúne lo mejor de ambos mundos, fortaleciendo al excelente equipo creativo de Picturestart con nuestra poderosa infraestructura global y red de socios», afirmó el director ejecutivo de Fifth Season, Graham Taylor. (Picturestart ha estado asociado con Fifth Season, entonces Endeavor Content, desde su lanzamiento en 2019, cuando el estudio global de cine y televisión estaba entre sus inversores iniciales).

«Picturestart se estableció rápidamente como una de las compañías de producción más interesantes de la industria y desde hace mucho apreciamos su trabajo», continuó Taylor. «En su nueva forma, está bien posicionado para llevar su audaz narración a audiencias de todo el mundo, mientras apoya a los artistas en cada etapa. Espero lograr grandes cosas junto a Erik y el fantástico equipo de Picturestart».

Feig agregó: «No podría estar más orgulloso de lo que hemos logrado en Picturestart durante los últimos seis años con el apoyo de nuestros socios y colaboradores creativos. También estoy muy impresionado por el equipo creativo que lo ha hecho conmigo: Julia, Jessica y Emily han sido colegas increíbles y han demostrado ser productoras y ejecutivas excepcionales. Sé que prosperarán y sobresaldrán al liderar Picturestart mientras se embarcan en este nuevo capítulo con nuestros amigos. en la Quinta Temporada”.

Picturestart lanzó recientemente el éxito de terror “Together”, protagonizado por Dave Franco y Alison Brie, que fue una de las mayores ventas de la historia de Sundance. Los próximos proyectos de la compañía incluyen “4 Kids Walk into a Bank”, protagonizada por Liam Neeson, Talia Ryder y Whitney Peak, cuyo estreno en cines está previsto para agosto de 2026 a través de Amazon MGM Studios; “Yeti”, dirigida por Michael Chaves; “La Máscara de la Muerte Roja”, protagonizada por Mikey Madison, para A24; “The Nowhere Game”, protagonizada por Mckenna Grace y Kiernan Shipka; una película de Bratz de acción real con Amazon MGM y Kim Kardashian; y Midnight Sun, la adaptación animada de “Crepúsculo” para Netflix.

La producción reciente de la quinta temporada incluye películas como “Friendship”, “80 for Brady”, “Book Club” y “The Lost Daughter”, así como series premiadas como “Severance”, “Nine Perfect Strangers” y “Tokyo Vice”. Las series activas y próximas de la quinta temporada incluyen “Chief of War”, creada y dirigida por Jason Momoa, para Apple TV+; “The Savant”, de Matthew Heineman, protagonizada por Jessica Chastain, para Apple TV+; “East of Eden”, adaptación de la epopeya de John Steinbeck para Netflix, protagonizada por Florence Pugh y Mike Faist; “The Good Daughter”, protagonizada por Rose Byrne y Meghann Fahy, adaptada de la novela de Karin Slaughter; y “His & Hers”, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, basada en el bestseller de Alice Feeney.