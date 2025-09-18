Quinta temporada ha firmado un acuerdo de cine y televisión con el director de «Long Shet» Jonathan Levine y Gillian Bohrer’s Megamix.

El acuerdo marca una continuación de la asociación del estudio con Levine, quien produció y dirigió ambas temporadas del vehículo Nicole Kidman Hulu «Nine Perfect Strangers».

«Jonathan es un creador y productor multitalento con un éxito comprobado en el cine y la televisión. La asociación con Jonathan y Gillian se basa en nuestra reciente colaboración fructífera y refleja nuestro compromiso de expandir nuestra lista de contenido premium diversificado y ser el hogar creativo y la producción más emocionante de la industria de la industria», dijo Noah Greenshner, la vicecedente de desarrollo ejecutiva de la Temporada de la Temporada.

Se agregó presidente de la película Christopher Slager: «Y solo soy un fanático».

El director-escritor del director Levine es mejor conocido por dirigir las películas de comedia «Long Shet», «50/50» y «The Night Before», cada uno protagonizado por Seth Rogen. El cineasta hizo su debut en la escritura y dirección en 2008 con «The Wackness», protagonizada por Ben Kingsley y Josh Peck. También dirigió el romance zombie «COOL BODES» y produjo «Fechas de boda de Mike and Dave Need Wedding, protagonizada por Zac Efron, Adam Devine, Aubrey Plaza y Anna Kendrick. En el lado de la televisión, Levine dirigió y produció ejecutivo «Tell Me Lies» y sirvió como EP en «The Sticky».

Levine contribuirá con la expansiva lista de cine y televisión de la quinta temporada. Los próximos proyectos de la compañía incluyen «Animals» de Ben Affleck, el «Jefe de Guerra» de Jason Momoa, «The Savant» de Jessica Chastain, Rose Byrne y «The Good Daughter» de Meghann Fahy y una adaptación de Apple TV+ «East of Eden» con Florence Pugh y Mike Faist.

Megamix recientemente envolvió la producción sobre el drama deportivo «Mr. Irrelevant» protagonizado por David Corenswet, Michael Shannon e Isabel May. Levine también dirigirá a los «padres de baile» con Charlize Theron y Channing Tatum.

Antes de unirse a Megamix, Bohrer era una ejecutiva senior en Summit Entertainment y Lionsgate, donde ayudó a supervisar «La La Land», «The Twilight Saga», «Wonder» y «The Perks of Being a Wallfower».

Levine está representado por WME y Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson y Christopher.