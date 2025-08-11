La pudrición del cuerpo de la mujer en el este de Halmahera resultó ser un empleado de BPS que fue asesinado, ¡la razón por la que los perpetradores para temblar!

Ternate, vivo – El misterio de la muerte del empleado de la agencia de estadísticas centrales (Bps) East Halmahera, North Maluku, Listyanti Pertiwi alias Tiwi (30), finalmente revelado. La mujer de Magelang, Java Central delicado Sadísticamente por Ah alias Hanafi.

El cuerpo de Tiwi fue encontrado pudriéndose en su residencia oficial en la aldea de Soagimalaha, distrito de Kota Maba, jueves 31 de julio de 2025. Cuando se encontró un colega, su condición era patética.

El jefe de policía de South Maba, reveló Ipda Habiem Rahmadya, el motivo del asesinato aparentemente se debió a los perpetradores endeudados Préstamos en línea Debido a la adicción Juego en línea. Hanafi estaba decidido a matar la vida de la víctima después de que la solicitud de pedir prestado Rp30 millones fuera rechazada.

«El autor AH llamó a la víctima para pedir prestado Rp30 millones, pero fue rechazado por la víctima en un tono sutil, porque no había dinero», dijo Habiem, lunes 11 de agosto de 2025.

El asesinato ocurrió el 19 de julio de 2025 de la mañana. Hanafi se escondió en la casa de su futura esposa, que también es colega de su oficina para espiar el movimiento de la víctima. Alrededor de las 05.22 ingenio, entró en la habitación de la víctima, cubrió y obligó a la víctima a tener sexo oral.

Sin detenerse allí, los perpetradores obligaron a la víctima a abrir su teléfono celular y dar un alfiler. Hanafi luego transfirió decenas de millones de la cuenta de la víctima a su billetera digital para pagar deudas.

Después de eso, Hanafi cerró la boca y la nariz de la víctima nuevamente con cinta adhesiva, cubriendo con una almohada, hasta que la víctima murió de convulsiones.

No satisfechos, los perpetradores también usaron el teléfono celular de la víctima para solicitar un préstamo en línea por valor de Rp50 millones, y tomaron Rp.400 mil en efectivo, dos teléfonos celulares y el cargador de la víctima. La pérdida total de la víctima alcanzó Rp89 millones.

«Así que el dinero total tomado fue de Rp. 89 millones, los detalles, Rp. 38 millones fueron transferidos a Gopay, Rp. Se tomaron 400 mil en la sala de embarque y se otorgaron préstamos en línea del teléfono celular de la víctima», dijo.

Además, se llama evidencia de que los teléfonos celulares se tiran en Ngade, la cabeza del cargador se arroja al mar y el cable se descarta cerca de la mezquita de Al-Munawwar. Como resultado de sus acciones, Hanafi ahora está amenazado con una sentencia de muerte o cadena perpetua de acuerdo con el Artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato premeditado.